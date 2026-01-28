Nizozemska dobila najmlađeg premijera u historiji: Jeten dobio podršku za formiranje vlade

Lideri tri političke stranke u Nizozemskoj saopćili su u utorak da su postigli načelni dogovor o formiranju manjinske koalicijske vlade, čime su okončani višemjesečni pregovori nakon parlamentarnih izbora.

Centristička stranka Demokrati 66 (Democraten 66 – D66), koja je na izborima održanim u oktobru prošle godine osvojila najviše glasova, zajedno s Kršćansko-demokratskim apelom (Christen-Democratisch Appèl – CDA) i liberalnom Narodnom strankom za slobodu i demokratiju (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD), formirat će koaliciju koja će u donjem domu nizozemskog parlamenta imati ukupno 66 zastupničkih mjesta. To je deset manje od broja potrebnog za parlamentarnu većinu.

Na čelu nove vlade trebao bi se naći lider D66, Rob Jeten (Rob Jetten), star 38 godina, koji će time postati najmlađi premijer u historiji Nizozemske. Jeten se u utorak navečer pojavio zajedno s liderima CDA-a i VVD-a, istaknuvši da je preostalo usaglasiti još nekoliko završnih detalja prije formalnog predstavljanja koalicijskog sporazuma, planiranog za petak, ali je izrazio optimizam u vezi s dogovorom.

- Zaista se radujemo početku rada - rekao je Jeten.

Dodao je da će ključni prioriteti buduće vlade biti osiguravanje pristupačnog stanovanja, upravljanje migracijama te povećana ulaganja u odbranu. Prema najavama, nova vlada bi mogla položiti zakletvu pred nizozemskim kraljem do kraja februara.

Liderica VVD-a Dilan Ješilgoz (Dilan Yeşilgöz), koja je ranije obavljala funkciju ministrice pravde, kazala je da još uvijek nije donijela odluku o tome hoće li prihvatiti poziciju u novoj vladi.