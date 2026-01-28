Orban poručio Ukrajini: Prešli ste granicu, nećemo dozvoliti brz ulazak u EU

Mađarski premijer Viktor Orban ponovo se osvrnuo na situaciju u Ukrajini te je ponovio kako Budimpešta neće prihvatiti diktat u kojem će se Ukrajini dozvoliti brzi ulazak u Evropsku uniju.

U izjavi koja je objavljena na društvenoj mreži X Orban je rekao kako je Mađarska danima na meti.

- Ukrajinsko rukovodstvo je prešlo granicu. Nismo tražili sukob, ali Mađarska je već danima na meti. Ipak, ni prijetnje predsjednika, ni ministra vanjskih poslova, ni ekstremističkih vojnih grupa neće nas spriječiti da se zauzmemo za interese Mađara - naveo je.

Poručuje i kako Mađarska neće pristati na tri stvari.

- Nećemo slati novac Ukrajini - bolje mu je s mađarskim porodicama nego u kupaonici ukrajinskog oligarha. Nećemo dozvoliti zabranu uvoza ruske nafte i plina - bez njih nema smanjenja troškova komunalnih usluga i nema pristupačne energije za mađarske porodice. I nećemo dozvoliti da Ukrajina bude gurnuta u Evropsku uniju u roku od 2 godine gaženjem zakona EU - to bi značilo i uvoz rata - rekao je mađarski premijer.