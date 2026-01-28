SLOVAČKI PREMIJER

Fico o tvrdnjama da je izjavio da je šokiran Trampom: Laži i izmišljotine Politica

Politico je ranije objavio da je Fico, prema navodima dvojice diplomata, bio zabrinut zbog „psihološkog stanja“ američkog predsjednika

28.1.2026

Slovački premijer Robert Fico oštro je demantirao navode portala Politico, prema kojima je navodno čelnicima Evropske unije priznao da ga je sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trampom šokirao zbog njegovog mentalnog stanja.

Politico je tvrdnje zasnovao na izjavama anonimnih evropskih diplomata, koji su, kako navode, bili upoznati s dešavanjima na neformalnom samitu održanom prošle sedmice.

– Oštro odbacujem laži briselskog liberalnog portala Politico. Tužna je slika liberalnog i progresivnog političkog i medijskog svijeta. Prije samo jednog dana morao sam demantirati laži nove probriselske mađarske zvijezde P. Mađara, a sada, ni 24 sata kasnije, moram snažno odbaciti izmišljotine Politica o tome kako sam navodno ocijenio sastanak s američkim predsjednikom – poručio je Fico.

Nema svjedoka

Dodao je da niko ništa nije čuo niti vidio, da nema svjedoka, ali da to, kako kaže, nije spriječilo Politico da plasira laži.

– Dobro je poznato da sam jedan od “miljenika” tog portala, gdje se suverenitet, borba za nacionalne interese i vlastito mišljenje smatraju zločinom – naveo je slovački premijer.

Fico je naglasio da na neformalnom samitu u Briselu nije govorio, kao ni ostali premijeri, te da nije imao nikakve neformalne razgovore s kolegama o posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.

– Otvoreno sam kritizirao taj samit, njegovu pripremu i sazivanje. Bilo je snažnih pokušaja da se spriječi moj odlazak u SAD, kao što je ranije bio slučaj i s posjetom Rusiji, kada mi pojedine članice EU nisu dozvolile ni prelet preko svog teritorija. Eto kako izgleda solidarnost – poručio je Fico.

Slovački premijer je istakao da se s nekim politikama američkog predsjednika slaže, a s nekima ne, ali da svoje stavove iznosi otvoreno i bez posrednika.

– Iskreno sam očekivao da će, nakon moje oštre izjave o Venecueli, moj posjet SAD-u biti otkazan. To se nije dogodilo i zbog toga još više cijenim sastanak s američkim predsjednikom. Cilj Politica je isključivo narušavanje konstruktivnih odnosa koje Slovačka ima sa svim dijelovima svijeta, uključujući i saradnju sa SAD-om. Ako imam kritičko mišljenje, ne trebaju mi nikakvi megafoni – rekao je Fico, podsjetivši i na svoj prijedlog o potrebi smjene Kaje Kalas.

Psihološko stanje

Podsjetimo, Politico je ranije objavio da je Fico, prema navodima dvojice diplomata, bio zabrinut zbog „psihološkog stanja“ američkog predsjednika, te da je susret u Mar-a-Lagu 17. januara opisao kao „opasan“. Navodno je te primjedbe iznio na neformalnom okupljanju dijela evropskih lidera, a ne na zvaničnim sastancima.

Ipak, nijedan od diplomata koji su govorili za Politico, kako je navedeno, nije lično prisustvovao tim razgovorima.

Reagirala je i Bijela kuća. Glasnogovornica Ana Keli poručila je da je riječ o potpunim izmišljotinama.

– Ovo su apsolutno lažne vijesti koje dolaze od anonimnih evropskih diplomata koji pokušavaju biti relevantni. Sastanak u Mar-a-Lagu bio je pozitivan i produktivan – kazala je Keli.

# ROBERT FICO
# SLOVAČKA
