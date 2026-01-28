Fico o tvrdnjama da je izjavio da je šokiran Trampom: Laži i izmišljotine Politica

Slovački premijer Robert Fico oštro je demantirao navode portala Politico, prema kojima je navodno čelnicima Evropske unije priznao da ga je sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trampom šokirao zbog njegovog mentalnog stanja.

Politico je tvrdnje zasnovao na izjavama anonimnih evropskih diplomata, koji su, kako navode, bili upoznati s dešavanjima na neformalnom samitu održanom prošle sedmice.

– Oštro odbacujem laži briselskog liberalnog portala Politico. Tužna je slika liberalnog i progresivnog političkog i medijskog svijeta. Prije samo jednog dana morao sam demantirati laži nove probriselske mađarske zvijezde P. Mađara, a sada, ni 24 sata kasnije, moram snažno odbaciti izmišljotine Politica o tome kako sam navodno ocijenio sastanak s američkim predsjednikom – poručio je Fico.

Nema svjedoka

Dodao je da niko ništa nije čuo niti vidio, da nema svjedoka, ali da to, kako kaže, nije spriječilo Politico da plasira laži.

– Dobro je poznato da sam jedan od “miljenika” tog portala, gdje se suverenitet, borba za nacionalne interese i vlastito mišljenje smatraju zločinom – naveo je slovački premijer.

Fico je naglasio da na neformalnom samitu u Briselu nije govorio, kao ni ostali premijeri, te da nije imao nikakve neformalne razgovore s kolegama o posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.

– Otvoreno sam kritizirao taj samit, njegovu pripremu i sazivanje. Bilo je snažnih pokušaja da se spriječi moj odlazak u SAD, kao što je ranije bio slučaj i s posjetom Rusiji, kada mi pojedine članice EU nisu dozvolile ni prelet preko svog teritorija. Eto kako izgleda solidarnost – poručio je Fico.

Slovački premijer je istakao da se s nekim politikama američkog predsjednika slaže, a s nekima ne, ali da svoje stavove iznosi otvoreno i bez posrednika.

– Iskreno sam očekivao da će, nakon moje oštre izjave o Venecueli, moj posjet SAD-u biti otkazan. To se nije dogodilo i zbog toga još više cijenim sastanak s američkim predsjednikom. Cilj Politica je isključivo narušavanje konstruktivnih odnosa koje Slovačka ima sa svim dijelovima svijeta, uključujući i saradnju sa SAD-om. Ako imam kritičko mišljenje, ne trebaju mi nikakvi megafoni – rekao je Fico, podsjetivši i na svoj prijedlog o potrebi smjene Kaje Kalas.

Psihološko stanje

Podsjetimo, Politico je ranije objavio da je Fico, prema navodima dvojice diplomata, bio zabrinut zbog „psihološkog stanja“ američkog predsjednika, te da je susret u Mar-a-Lagu 17. januara opisao kao „opasan“. Navodno je te primjedbe iznio na neformalnom okupljanju dijela evropskih lidera, a ne na zvaničnim sastancima.

Ipak, nijedan od diplomata koji su govorili za Politico, kako je navedeno, nije lično prisustvovao tim razgovorima.

Reagirala je i Bijela kuća. Glasnogovornica Ana Keli poručila je da je riječ o potpunim izmišljotinama.

– Ovo su apsolutno lažne vijesti koje dolaze od anonimnih evropskih diplomata koji pokušavaju biti relevantni. Sastanak u Mar-a-Lagu bio je pozitivan i produktivan – kazala je Keli.