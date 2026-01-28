JURIJ UŠAKOV

Putinov pomoćnik pozvao Zelenskog u Moskvu na razgovore: Imat će sigurnosne garancije

Ako je Zelenski spreman za razgovore, naravno da ga pozivamo u Moskvu, rekao je

Jurij Ušakov.

S. S.

28.1.2026

Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski može doći u Moskvu ukoliko želi direktno razgovarati s Putinom.

Ušakov je naveo da se radi o stavu koji je, kako tvrdi, Putin više puta javno iznosio, naglašavajući da je Rusija spremna primiti Zelenskog ako je zaista zainteresiran za sastanak.

– Ako je Zelenski spreman za razgovore, naravno da ga pozivamo u Moskvu – poručio je Ušakov.

Dodao je i da bi Zelenskom bile osigurane sigurnosne garancije tokom eventualne posjete ruskoj prijestolnici.

Prema njegovim riječima, mogućnost sastanka dvojice predsjednika u više navrata je razmatrana tokom telefonskih razgovora između američkog predsjednika Donalda Trampa i Vladimira Putina.

U međuvremenu, ukrajinski ministar vanjskih poslova nedavno je izjavio da je Zelenski spreman lično razgovarati s Putinom kako bi se pokušalo pronaći rješenje za dva ključna pitanja u mirovnim pregovorima – status teritorija i buduću kontrolu nad nuklearnom elektranom Zaporožje.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# JURIJ UŠAKOV
