U Vijeću Evrope realiziran veliki projekt pod pokroviteljstvom supruge Erdoana

Emine Erdogan, supruga predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana, poručila je da izložba "Turski atlas tkanja – Sjećanje tkanine", otvorena u sjedištu Vijeća Evrope u Strasbourgu, predstavlja vrijedan doprinos očuvanju kulturne baštine i jačanju dijaloga među društvima.

Povodom otvaranja izložbe u Francuskoj, Emine Erdogan se oglasila na društvenim mrežama, izrazivši zadovoljstvo što je projekat "Turski atlas tkanja" krunisan izložbom pod pokroviteljstvom Vijeća Evrope.

- Izuzetno je značajno što je ovako vrijedan projekat realizovan u instituciji koja promoviše očuvanje kulturne baštine i podržava dijalog između društava - poručila je, poželjevši izložbi uspjeh.

Istakla je zadovoljstvo što će izložba međunarodnoj zajednici predstaviti višestoljetnu tradiciju tkanja Anadolije.

- Nadam se da će ova posebna izložba, koja otvara vrata hiljadama godina akumuliranog znanja Anadolije, mudrosti ekološki prihvatljive proizvodnje i neprocjenjivom doprinosu ženskog rada, ponuditi inspirativno iskustvo svim posjetiocima. Od srca čestitam svima koji su doprinijeli izložbi - kazala je Erdogan.

Projekat "Turski atlas tkanja", pokrenut 2021. godine pod njenim pokroviteljstvom, po prvi put okuplja tekstil iz svih sedam turskih regija, s ciljem da se znanje o tradicionalnom tkanju učini vidljivim na međunarodnoj sceni.

Izložba, koja naglašava da tkanje nije samo proizvodna aktivnost već i nosilac sjećanja, identiteta i kulture, može se posjetiti do 30. januara.