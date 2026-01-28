Tramp dijeli 1.000 dolara bebama: Novi program izazvao euforiju, ali i kritike - ko dobija novac, a ko ostaje kratkih rukava?

Kao dio nastojanja američkog predsjednika Donalda Trampa da građanima SAD-a približi svoju ekonomsku politiku i mjere za poboljšanje životnog standarda, američko Ministarstvo finansija i Bijela kuća najavljuju skoro pokretanje programa koji vide kao važnu prekretnicu – takozvanih „Tramp računa“.

Riječ je o mjeri predviđenoj Trampovim poreskim zakonom, prema kojoj bi svaka novorođena beba dobila 1.000 dolara, pod uslovom da roditelji otvore poseban račun. Tim novcem upravljale bi privatne investicione firme, koje bi sredstva ulagale na berzi, dok bi dijete moglo raspolagati novcem tek nakon navršene 18. godine života.

Na događaju Ministarstva finansija, zakazanom za srijedu, koji je posvećen promociji ovog programa, okupit će se političari i poznate ličnosti – od republikanskog senatora iz Teksasa Teda Kruza do reperice Niki Minaž – kako bi govorili o „Tramp računima“ i njihovom mogućem utjecaju na ekonomiju. Zagovornici inicijative tvrde da program može pomoći djeci iz siromašnijih porodica da s vremenom steknu određenu imovinu.

Prije punoljetstva

U nastavku su ključne informacije o tome kako funkcionišu Tramp računi i ko ima pravo na početnih 1.000 dolara.

Tramp račun je poseban štedno-investicioni račun na kojem se novac ulaže na berzi u ime djeteta. Sredstvima se ne može raspolagati prije punoljetstva, a ni tada ih dijete ne može trošiti proizvoljno, već isključivo za unaprijed definirane namjene, poput plaćanja školovanja, pokretanja vlastitog biznisa ili učešća u kupovini prve nekretnine.

Nakon što roditelji otvore račun, Ministarstvo finansija SAD-a uplatit će 1.000 dolara za svako novorođenče koje ispunjava propisane uslove. Privatne banke i brokerske kuće upravljat će tim sredstvima, koja se moraju ulagati u indeksne fondove američkih dionica, uz godišnje naknade koje ne smiju prelaziti 0,10 posto.

Roditelji mogu godišnje uplaćivati do 2.500 dolara iz oporezivog prihoda, slično kao kod penzionih ili drugih štednih računa. Uplate mogu vršiti i poslodavci, članovi porodice, prijatelji, lokalne vlasti ili filantropske organizacije. Ukupan godišnji limit uplata iznosi 5.000 dolara, pri čemu doprinosi vlada i fondacija ne ulaze u taj iznos.

Roditelji starije djece također se pozivaju da otvore ove račune, ali bez prava na državnih 1.000 dolara. Taj poticaj rezervisan je isključivo za bebe rođene tokom kalendarskih godina Trampove administracije.

Da bi dijete dobilo početnih 1.000 dolara, mora biti državljanin SAD-a, imati dodijeljen broj socijalnog osiguranja i biti rođeno između 1. januara 2025. i 31. decembra 2028. godine. Račun može otvoriti bilo koji roditelj, bez obzira na vlastiti imigracioni status.

Važno je naglasiti da sredstva nisu dostupna prije punoljetstva, osim u izuzetnim slučajevima, te da ne mogu pomoći u pokrivanju trenutnih troškova porodice. Također, isplate s računa bit će oporezovane u trenutku povlačenja novca.

Djeca rođena prije 2025. godine nemaju pravo na državni poticaj, ali roditelji za njih mogu otvoriti Tramp račune sve dok su mlađa od 18 godina i uplaćivati do 2.500 dolara godišnje.

U decembru su milijarderi Majkl i Suzan Del najavili donaciju od 6,25 milijardi dolara, kojom bi neka djeca do 10 godina starosti dobila 250 dolara početnog kapitala, ukoliko njihovi roditelji otvore račun. Donacija je namijenjena djeci koja žive u poštanskim zonama s prosječnim porodičnim prihodom do 150.000 dolara, a koja ne ispunjavaju uslove za državnih 1.000 dolara.

Nekoliko sedmica kasnije, osnivač hedž fonda Rej Dalio i njegova supruga Barbara obećali su 75 miliona dolara za djecu mlađu od 10 godina u saveznoj državi Connecticut. Time bi oko 300.000 djece dobilo po 250 dolara. Ovi privatni doprinosi dio su šire inicijative Ministarstva finansija, poznate kao „50 State Challenge“, kojom se želi motivirati bogate filantrope da se uključe u program.

Prema zvaničnoj stranici programa, među kompanijama koje učestvuju nalaze se Uber, MasterCard, BlackRock, Visa i Charles Schwab.

Računi se formalno neće moći puniti prije jula 2026. godine, ali se roditelji već sada mogu prijaviti putem obrasca 4547 američke Poreske uprave (IRS), bilo prilikom podnošenja godišnje porezne prijave ili putem online portala koji bi trebao biti aktiviran tokom ljeta.

Registracija je obavezna kako bi dijete dobilo novac, a roditelji bi u maju trebali dobiti detaljna uputstva za završetak procesa.

Tržište kapitala

Pristalice programa ističu da žele približiti tržište kapitala širem krugu građana i omogućiti da i djeca rođena u siromaštvu imaju priliku profitirati od rasta berze. Također smatraju da program jača kapitalizam u trenutku rasta popularnosti socijalističkih ideja među biračima.

Prema podacima američke Komisije za hartije od vrijednosti, oko 58 posto domaćinstava u SAD-u posjedovalo je dionice ili obveznice 2022. godine, dok je najbogatiji jedan posto stanovništva držao gotovo polovinu ukupne vrijednosti tih ulaganja.

Prije uvođenja Tramp računa, savezne države poput Kalifornije, Connecticuta i Distrikta Kolumbija provodile su pilot-programe takozvanih „baby bonds“, koji su u nekim segmentima slični ovom modelu. Ipak, ti programi bili su usmjereni isključivo na djecu iz siromašnih porodica, hraniteljskih domova ili one koji su izgubili roditelje tokom pandemije COVID-19, a njima su upravljale državne institucije, a ne privatne firme.

Kritičari upozoravaju da Tramp računi malo znače djeci u najranijoj dobi, kada su najranjivija, te da ne nadoknađuju rezove koje su Trampova administracija i republikanci u Kongresu napravili u drugim socijalnim programima, uključujući pomoć u hrani i Medicaid. Smatraju i da bi, uprkos državnom doprinosu, program mogao dodatno produbiti jaz u bogatstvu, jer će najviše koristiti imućnim porodicama koje mogu redovno uplaćivati maksimalne iznose. Prema procjenama, uz prosječni godišnji prinos od sedam posto, početnih 1.000 dolara bi za 18 godina naraslo na oko 3.570 dolara.