SVE ZABILJEŽILE KAMERE

Zastupnica odgovorila Trampu na optužbe da je sama sebe poprskala u incidentu

Vjerovatno je sama sebe poprskala, poznajući je, rekao je Tramp za televiziju ABC News

Muškarac napao zastupnicu. Screenshot / YouTube

A. O.

29.1.2026

Demokratska zastupnica u američkom Kongresu Ilhan Omar izjavila je za televizijsku mrežu CNN da očekuje kako će osoba koja ju je napala tokom susreta s građanima u Mineapolisu (Minneapolisu) uskoro biti predata u federalni pritvor.

Prema njenim riječima, napadača bi nadležne institucije trebale preuzeti već u četvrtak, nakon čega bi, kako razumije, optužbe trebale biti podignute.

- Trebali bi ga sutra preuzeti u federalni pritvor. Tako da bi optužbe trebale stići u nekom trenutku sutra, koliko ja razumijem - rekla je Omar u emisiji „The Source“.

Televizija CNN je u srijedu izvijestila da je Federalni istražni biro (FBI) preuzeo vođenje istrage o 55-godišnjem Entoniju Dž. Kazmjerčaku (Anthony J. Kazmierczak), muškarcu koji je, prema navodima, fizički napao Omar.

U bazi podataka federalnih sudskih spisa trenutno ne postoje informacije da su protiv Kazmjerčaka podignute bilo kakve optužnice.

Omar je u razgovoru za CNN odbacila tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da je napad bio insceniran. Također je insistirala da je njegova administracija lagala u vezi s više nasilnih incidenata, podsjetivši na ubistva Rene Gud (Renee Good) i Aleksa Pretija (Alex Pretti).

- Stalno su nam govorili da ne vjerujemo vlastitim očima. Srećom, oba ta ubistva su snimljena kamerama. Kao i ono što se meni desilo i to je zabilježeno kamerom - rekla je Omar.

Podsjećanja radi, muškarac je tokom javne tribine u Minneapolisu prišao Omar i poprskao je špricom s nepoznatom supstancom, nakon čega su ga pripadnici osiguranja oborili na tlo i savladali.

Bijela kuća odbila je komentarisati ovaj slučaj. Tramp je, bez iznošenja dokaza, optužio Omar da je sama režirala napad.

- Vjerovatno je sama sebe poprskala, poznajući je - rekao je Tramp za televiziju ABC News.

Omar je na tu izjavu odgovorila upozorenjem na posljedice predsjednikove retorike.

- Svaki put kada predsjednik Sjedinjenih Američkih Država odluči koristiti govor mržnje kako bi govorio o meni i zajednici koju predstavljam, prijetnje smrću mi naglo porastu - poručila je ona.

