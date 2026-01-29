Zastupnica odgovorila Trampu na optužbe da je sama sebe poprskala u incidentu

Demokratska zastupnica u američkom Kongresu Ilhan Omar izjavila je za televizijsku mrežu CNN da očekuje kako će osoba koja ju je napala tokom susreta s građanima u Mineapolisu (Minneapolisu) uskoro biti predata u federalni pritvor.

Prema njenim riječima, napadača bi nadležne institucije trebale preuzeti već u četvrtak, nakon čega bi, kako razumije, optužbe trebale biti podignute.

- Trebali bi ga sutra preuzeti u federalni pritvor. Tako da bi optužbe trebale stići u nekom trenutku sutra, koliko ja razumijem - rekla je Omar u emisiji „The Source“.

Televizija CNN je u srijedu izvijestila da je Federalni istražni biro (FBI) preuzeo vođenje istrage o 55-godišnjem Entoniju Dž. Kazmjerčaku (Anthony J. Kazmierczak), muškarcu koji je, prema navodima, fizički napao Omar.