Video / Aleks Preti se sukobio sa saveznim agentima sedmicu dana prije smrti

U javnosti se pojavio novi videosnimak koji prikazuje fizički obračun između federalnih snaga i Aleksa Pretija (Alex Pretti), muškarca koji je kasnije smrtno stradao u sukobu s američkim saveznim agentima. Snimak je nastao više od sedam dana prije njegove smrti. Predstavnik porodice Pretti potvrdio je za televizijsku mrežu CNN da je osoba zabilježena na snimku zaista Aleks Preti. Na videosnimku, koji je objavio digitalni portal The News Movement, vidi se kako Preti viče na agente te izuzetno agresivno nogom udara u zadnje svjetlo njihovog službenog vozila u trenutku kada se oni udaljavaju.

Nakon toga agenti zaustavljaju vozilo, izlaze i obaraju Pretija na tlo. Cijeli incident, koji se dogodio u Mineapolisu (Minneapolisu), traje svega nekoliko sekundi, nakon čega se Pretti ponovo podiže. Na snimku se čini da Preti posjeduje pištolj, ali nije jasno da li su savezni agenti to primijetili. Oni ga ne razoružavaju, već se jednostavno povlače s mjesta događaja. Također nije poznato šta se dogodilo neposredno prije, niti nakon trenutaka zabilježenih na snimci. Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti (Department of Homeland Security – DHS) saopćilo je u srijedu da trenutno pregledava ovaj videosnimak. Portal The News Movement do snimka je došao analizirajući videosadržaje protesta i sukoba između saveznih agenata i demonstranata u gradu, nastale 11 dana prije nego što je Pretti ubijen. Video je snimljen na lokaciji udaljenoj manje od tri kilometra od mjesta na kojem je Pretti kasnije smrtno stradao u susretu sa saveznim agentima. Na snimku se vidi da Preti nosi smeđu kapu, smeđu jaknu, svijetlu duksericu i svijetle hlače – odjeću vrlo sličnu onoj koju je imao na sebi na dan kada je ubijen.

Drugi videosnimak prikazuje isti događaj iz drugog ugla. Na njemu se vidi kako agenti izlaze iz vozila, suočavaju se s 37-godišnjim Pretijem i obaraju ga na tlo pred svjedocima koji vrište. U pozadini se čuju automobilske sirene. Preti se na kraju uspijeva osloboditi, nakon čega agenti ispuštaju neku vrstu dimnog sredstva i napuštaju mjesto događaja. Jedan prolaznik potom pita Pretija kako se osjeća, a on odgovara da je dobro. - Sedmicu prije nego što je Aleks ubijen na ulici, iako nije predstavljao prijetnju nikome, brutalno su ga napali agenti ICE-a - izjavio je za CNN Stiv Šlajher (Steve Schleicher), advokat porodice Preti, dodajući: