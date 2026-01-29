Demokrate spremaju blokadu budžeta ako Bijela kuća ne pristane na reformu ICE-a

Demokrate u američkom Senatu zaprijetile su da će u četvrtak blokirati zakon kojim se finansira Ministarstvo domovinske sigurnosti (Department of Homeland Security) i još nekoliko federalnih agencija, što bi moglo zemlju dovesti korak bliže djelimičnoj obustavi rada vlade.

Ova politička "ucjena" proizašla je zbog postupaka agenata za imigraciju koji su u Minesoti (Minnesoti) ubili dvije osobe. Ako republikanci i Bijela kuća ne pristanu na nova ograničenja pojačane imigracione kontrole, koju provodi predsjednik Donald Tramp (Donald Trump), uslijedit će blokada budžeta.

Dok se zemlja suočava s posljedicama smrti dvoje demonstranata koje su usmrtili federalni agenti u Mineapolisu (Minneapolisu), nezadovoljne demokrate u Senatu iznijele su listu zahtjeva uoči probnog glasanja zakazanog za četvrtak ujutro. Među tim zahtjevima su obaveze da službenici skinu maske, jasno se identifikuju i da za hapšenja pribavljaju sudske naloge. Ako uslovi ne budu ispunjeni, demokrate poručuju da su spremne blokirati sveobuhvatni prijedlog zakona o potrošnji, uskratiti potrebne glasove republikancima za njegovo usvajanje i time izazvati blokadu rada dijela federalne administracije u petak u ponoć.

Vođa demokrata u Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) izjavio je u srijedu da demokrate neće obezbijediti potrebne glasove dok se ICE (Američka služba za imigraciju i carinu) ne "stavi pod kontrolu i temeljito ne reformiše".

- Američki narod podržava organe reda, podržava sigurnost granica, ali ne podržava da ICE teroriše naše ulice i ubija američke građane - poručio je Šumer.

Što se tiče njihovih zahtjeva, pojavili su se naznake mogućeg napretka, jer je Bijela kuća pokazala spremnost da pokuša postići dogovor s demokratama kako bi se izbjegla blokada rada vlade.

Dvije strane su u srijedu navečer još razgovarale, kazala je osoba upoznata s pregovorima, koja je tražila anonimnost zbog povjerljivosti procesa. Jedna od opcija koja se razmatrala bila je da se finansiranje Ministarstva domovinske sigurnosti, kako traži Šumer, izdvoji iz većeg paketa zakona i privremeno produži na kraći period, kako bi se dobilo više vremena za pregovore. Ostatak paketa nastavio bi finansirati druge državne agencije do septembra.