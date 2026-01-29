POLITIČKA "UCJENA"

Demokrate spremaju blokadu budžeta ako Bijela kuća ne pristane na reformu ICE-a

Američki narod podržava organe reda, podržava sigurnost granica, ali ne podržava da ICE teroriše naše ulice i ubija američke građane, poručio je Šumer

Čak Šumer. Anadolija

A. O.

29.1.2026

Demokrate u američkom Senatu zaprijetile su da će u četvrtak blokirati zakon kojim se finansira Ministarstvo domovinske sigurnosti (Department of Homeland Security) i još nekoliko federalnih agencija, što bi moglo zemlju dovesti korak bliže djelimičnoj obustavi rada vlade.

Ova politička "ucjena" proizašla je zbog postupaka agenata za imigraciju koji su u Minesoti (Minnesoti) ubili dvije osobe. Ako republikanci i Bijela kuća ne pristanu na nova ograničenja pojačane imigracione kontrole, koju provodi predsjednik Donald Tramp (Donald Trump), uslijedit će blokada budžeta.

Dok se zemlja suočava s posljedicama smrti dvoje demonstranata koje su usmrtili federalni agenti u Mineapolisu (Minneapolisu), nezadovoljne demokrate u Senatu iznijele su listu zahtjeva uoči probnog glasanja zakazanog za četvrtak ujutro. Među tim zahtjevima su obaveze da službenici skinu maske, jasno se identifikuju i da za hapšenja pribavljaju sudske naloge. Ako uslovi ne budu ispunjeni, demokrate poručuju da su spremne blokirati sveobuhvatni prijedlog zakona o potrošnji, uskratiti potrebne glasove republikancima za njegovo usvajanje i time izazvati blokadu rada dijela federalne administracije u petak u ponoć.

Vođa demokrata u Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) izjavio je u srijedu da demokrate neće obezbijediti potrebne glasove dok se ICE (Američka služba za imigraciju i carinu) ne "stavi pod kontrolu i temeljito ne reformiše".

- Američki narod podržava organe reda, podržava sigurnost granica, ali ne podržava da ICE teroriše naše ulice i ubija američke građane - poručio je Šumer.

Što se tiče njihovih zahtjeva, pojavili su se naznake mogućeg napretka, jer je Bijela kuća pokazala spremnost da pokuša postići dogovor s demokratama kako bi se izbjegla blokada rada vlade.

Dvije strane su u srijedu navečer još razgovarale, kazala je osoba upoznata s pregovorima, koja je tražila anonimnost zbog povjerljivosti procesa. Jedna od opcija koja se razmatrala bila je da se finansiranje Ministarstva domovinske sigurnosti, kako traži Šumer, izdvoji iz većeg paketa zakona i privremeno produži na kraći period, kako bi se dobilo više vremena za pregovore. Ostatak paketa nastavio bi finansirati druge državne agencije do septembra.

Ipak, bez postignutog dogovora i s neizvjesnim ishodom, ovaj sukob prijeti da zemlju gurne u novu blokadu rada vlade samo dva mjeseca nakon što su demokrate već oborile zakon o potrošnji zbog isteka federalnih subvencija za zdravstvenu zaštitu, u sporu koji je paralizirao vladu 43 dana dok su republikanci odbijali pregovore.

Ta prethodna blokada okončana je kada se manja grupa umjerenih demokrata odvojila i postigla dogovor s republikancima, ali demokrate su ovoga puta mnogo jedinstvenije nakon što su federalni agenti usmrtili Aleks Preti (Alex Pretti) i Reni Gud (Renee Good).

Usred pooštravanja imigracione politike administracije, Šumer kaže da demokrate traže od Bijele kuće da prekine "patrole koje lutaju" gradovima i da koordinira s lokalnim policijskim agencijama prilikom imigracionih hapšenja, uključujući stroža pravila za izdavanje naloga.

Demokrate također žele provodiv kodeks ponašanja koji bi omogućio odgovornost agenata kada prekrše pravila. Šumer ističe da bi agentima trebalo naložiti da imaju "spuštene maske, kamere na tijelu uključene" i da nose jasne službene legitimacije, što je uobičajena praksa u većini policijskih agencija.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.