Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASILA SE KALAS

Evropska unija spremna uvrstiti Iransku revolucionarnu gardu na listu terorističkih organizacija

To će ih staviti u isti rang s Al-Kaidom (Al-Qaeda), Hamasom, ISIL-om, rekla je

Kaja Kalas. AP Photo / Omar Havana

A. O. / AP

29.1.2026

Evropska unija spremna je uvesti sankcije Iranskoj revolucionarnoj gardi zbog gušenja masovnih protesta širom zemlje, što je rezultiralo smrtnim ishodima.

Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas (Kaja Kallas) izjavila je da očekuje kako će ministri vanjskih poslova, koji se danas sastaju u Briselu, postići dogovor o stavljanju Iranske revolucionarne garde (Islamic Revolutionary Guard Corps) na listu terorističkih organizacija.

- To će ih staviti u isti rang s Al-Kaidom (Al-Qaeda), Hamasom, ISIL-om - rekla je.

Dodala je da svako ko se ponaša kao terorista, treba biti tretiran i kao terorista.

Iran se još nije oglasio, ali je u posljednjih nekoliko dana oštro kritikovao Evropu zbog razmatranja ove mjere, koja dolazi nakon što su Sjedinjene Američke Države ranije uvele sankcije Revolucionarnoj gardi (Islamic Revolutionary Guard Corps).

# AL-KAIDA
# HAMAS
# SAD
# BRISEL
# KAJA KALLAS
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.