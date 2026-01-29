Evropska unija spremna uvrstiti Iransku revolucionarnu gardu na listu terorističkih organizacija

Evropska unija spremna je uvesti sankcije Iranskoj revolucionarnoj gardi zbog gušenja masovnih protesta širom zemlje, što je rezultiralo smrtnim ishodima.

Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas (Kaja Kallas) izjavila je da očekuje kako će ministri vanjskih poslova, koji se danas sastaju u Briselu, postići dogovor o stavljanju Iranske revolucionarne garde (Islamic Revolutionary Guard Corps) na listu terorističkih organizacija.

- To će ih staviti u isti rang s Al-Kaidom (Al-Qaeda), Hamasom, ISIL-om - rekla je.

Dodala je da svako ko se ponaša kao terorista, treba biti tretiran i kao terorista.

Iran se još nije oglasio, ali je u posljednjih nekoliko dana oštro kritikovao Evropu zbog razmatranja ove mjere, koja dolazi nakon što su Sjedinjene Američke Države ranije uvele sankcije Revolucionarnoj gardi (Islamic Revolutionary Guard Corps).