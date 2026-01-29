TRAMPOV PLAN

Zvaničnik Hamasa prkosi Trampu i Netanjahuu: Nikada nismo pristali na razoružavanje

U razgovoru za Al Jazeeru, Abu Marzouk je rekao da unutar grupe još nisu vođeni razgovori o oružju

Abu Marzouk. X

Dž. M.

29.1.2026

Visokopozicionirani član Hamasa Abu Marzouk kaže da Hamas nikad nije pristao na razoružavanje, dok izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) i američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) insistiraju da ova grupa mora odustati od oružja u bliskoj budućnosti.

Razgovori o oružju 

U razgovoru za Al Jazeeru, Abu Marzouk je rekao da unutar grupe još nisu vođeni razgovori o oružju te im se niko nije direktno obratio.

- Nismo razgovarali s američkom stranom ili posrednicima o ovom pitanju, tako da ne možemo govoriti o tome šta to znači ili koji je cilj - kazao je.

Naglašava da se sporazum Hamasa o predaji oružja nikada nije dogodio te nisu o tome razgovarali.

- Ako Izrael, SAD i Zapad nisu uspjeli razoružati Hamas tokom dvije godine rata, kako to mogu postići pregovorima - pita on.

Hamas zaista nikada nije javno pristao na razoružavanje.

Značajni uslovi 

Trampov plan za Gazu od 20 tačaka eksplicitno navodi da se Hamas mora razoružati, ali Hamasova izjava kojom se podržava plan, izdata 3. oktobra, sadržavala je značajne uslove i nije direktno spominjala razoružavanje.

Hamas, Izrael i zemlje posrednice potpisale su još jedan dokument od jedne stranice u Sharm el-Sheikhu dan prije početka primirja, ali se on fokusira na prvu fazu Trampovog programa, prvenstveno na razmjenu talaca za zarobljenike.

Abu Marzouk kaže da će za pregovaračkim stolom razgovarati o tome koje će oružje biti uklonjeno, šta će biti uklonjeno i kako će biti uklonjeno.

Osim toga, naglašava da Hamas upravlja Gazom:

"Pokret je uspostavio red u Pojasu Gaze kako bi služio palestinskom narodu i očuvao njihovu sigurnost."

