ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK

Pijani otac konopcem spustio sina sa sedmog sprata kako bi zabavio prijatelje

Dž. M.

29.1.2026

Ruske vlasti pokrenule su hitnu istragu nakon što se u javnosti pojavio uznemirujući snimak na kojem se vidi kako otac navodno ugrožava život svog maloljetnog sina spuštajući ga konopcem kroz prozor višespratnice u Voronježu.

Dijete, za koje se vjeruje da ima pet ili šest godina, spušteno je oko 25 metara sa sedmog sprata zgrade, dok se na snimku čuje kako uplašeno viče: „Drži me, drži me“. Umjesto da intervenišu, očevi prijatelji su snimali događaj i smijali se, dok ih je on podsticao da nastave sa snimanjem.

Na snimku se vidi dijete kako visi u mraku i na niskim temperaturama, a kasnije se čuje ženski glas koji zahtijeva da ga odmah vrate nazad. Otac, čiji identitet još nije poznat, vidi se kako se smije dok ponovo uvlači sina u stan.

Regionalno tužilaštvo Voronješke oblasti potvrdilo je da je istraga pokrenuta na osnovu medijskih izvještaja, navodeći da je muškarac, navodno pod utjecajem alkohola, dijete izložio ozbiljnoj životnoj opasnosti. U postupak će biti uključene i službe za zaštitu djece, a roditelji bi mogli snositi pravne posljedice.

Slučaj je izazvao snažne reakcije na društvenim mrežama i dolazi ubrzo nakon drugog incidenta u Rusiji, kada je jedna majka bila pod istragom jer je svog desetogodišnjeg sina stavila u plastičnu vakuum kesu „radi zabave“.

