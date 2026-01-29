Pijani otac konopcem spustio sina sa sedmog sprata kako bi zabavio prijatelje

Dijete, za koje se vjeruje da ima pet ili šest godina, spušteno je oko 25 metara sa sedmog sprata zgrade, dok se na snimku čuje kako uplašeno viče: „Drži me, drži me“. Umjesto da intervenišu, očevi prijatelji su snimali događaj i smijali se, dok ih je on podsticao da nastave sa snimanjem.

Ruske vlasti pokrenule su hitnu istragu nakon što se u javnosti pojavio uznemirujući snimak na kojem se vidi kako otac navodno ugrožava život svog maloljetnog sina spuštajući ga konopcem kroz prozor višespratnice u Voronježu.

Na snimku se vidi dijete kako visi u mraku i na niskim temperaturama, a kasnije se čuje ženski glas koji zahtijeva da ga odmah vrate nazad. Otac, čiji identitet još nije poznat, vidi se kako se smije dok ponovo uvlači sina u stan.

Regionalno tužilaštvo Voronješke oblasti potvrdilo je da je istraga pokrenuta na osnovu medijskih izvještaja, navodeći da je muškarac, navodno pod utjecajem alkohola, dijete izložio ozbiljnoj životnoj opasnosti. U postupak će biti uključene i službe za zaštitu djece, a roditelji bi mogli snositi pravne posljedice.

Slučaj je izazvao snažne reakcije na društvenim mrežama i dolazi ubrzo nakon drugog incidenta u Rusiji, kada je jedna majka bila pod istragom jer je svog desetogodišnjeg sina stavila u plastičnu vakuum kesu „radi zabave“.