Merc u Bundestagu oštro kritikovao Trampa i poručio: "Evropa mora govoriti jezikom moći"

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u Bundestagu je oštro kritizirao politiku Sjedinjenih Američkih Država, poručivši da se Evropa mora emancipirati i naučiti samostalno govoriti jezikom politike moći. Njegov govor više puta je prekidan aplauzom zastupnika.

- S obzirom na ponašanje SAD-a kao velike sile, Evropa se mora emancipirati i sama naučiti govoriti jezikom politike moći - rekao je Merc predstavljajući vladin izvještaj o vanjskoj politici u Bundestagu. Istakao je da su evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države demokratski partneri i saveznici, ali ne i podređeni, piše Deutsche Welle.

- Kao demokratije mi smo partneri i saveznici, a ne podređeni - dodao je.

Naglasio je da ruka saradnje prema Sjedinjenim Američkim Državama ostaje ispružena.

Kancelar je kao primjer "jedinstva i odlučnosti Evrope" naveo povlačenje prijetnji carinama koje je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ranije iznio u sporu oko Grenlanda.

- Bili smo saglasni da se nećemo još jednom dati zastrašiti prijetnjama carinama - rekao je Merc. Dodao je da svako ko u svijetu misli da može voditi politiku protiv Evrope putem carina mora znati da je Evropa spremna i sposobna da se tome suprotstavi.

Prema njegovim riječima, Evropa iz tog iskustva mora izvući pouke i u međunarodnim odnosima nastupati s više samopouzdanja i svijesti o vlastitoj snazi.

- Jedinstvo je faktor moći u svijetu - rekao je Merc, osvrćući se na transatlantske potrese posljednjih sedmica. Naglasio je da je Evropa možda prvi put vlastitim očima mogla vidjeti da može biti globalna sila upravo na temelju vrijednosti kojih se ne želi odreći.

Tri zadatka za Evropu

Govoreći o budućnosti evropske politike, Merc je istakao da je Evropa decenijama bila politička snaga koja je insistirala na vladavini prava kao temelju odnosa među državama i narodima.

- Sve to želimo očuvati i ubuduće štititi - poručio je.

Kako bi se taj cilj ostvario, Evropa se mora suočiti s tri ključna zadatka. Prvi je jačanje vlastite sigurnosti i smanjenje sigurnosnih zavisnosti "u koje smo posljednjih godina i decenija previše olako ušli".

Drugi zadatak je prevazilaženje ekonomske slabosti Evrope.

- Ako ozbiljno govorimo o političkoj sposobnosti oblikovanja, onda ta sposobnost prije svega zavisi od ekonomske snage - rekao je Merc. U tom kontekstu najavio je mjere za smanjenje tehnološke zavisnosti Njemačke i jačanje tehnološkog suvereniteta. Potrebne su, kako je rekao, "mjere za smanjenje zavisnosti i više suvereniteta, posebno tehnološkog suvereniteta".

Treći zadatak, prema njegovim riječima, jeste da Evropa u svijetu uvijek nastupa jedinstveno.

Kritika Trampovih izjava o Afganistanu

Merc je s ogorčenjem reagovao na izjave predsjednika Trampa u kojima je umanjena važnost trupa partnerskih država NATO-a u misiji u Afganistanu, pokrenutoj nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.

- Nećemo dopustiti da se taj angažman, koji smo poduzeli i u interesu našeg saveznika Sjedinjenih Američkih Država, danas prezire i obezvređuje - rekao je Merc, što je u Bundestagu dočekano aplauzom.

Podsjetio je da je tokom misije u Afganistanu život izgubilo 59 pripadnika Bundeswehra, dok je više od stotinu vojnika ranjeno, neki i teško.

Istovremeno je naglasio da ne želi olako dovoditi u pitanje izgrađena savezništva. Prema njegovim riječima, NATO se mora očuvati i dodatno ojačati, jer taj savez i dalje predstavlja najbolju garanciju mira i sigurnosti. "Zato mi kao Evropljani želimo sačuvati NATO i jačati ga iz Evrope i u Evropi", poručio je.

Potraga za novim savezništvima

Kancelar je dodao da Njemačka i Evropa moraju paralelno graditi i nova partnerstva s drugim državama.

- Uvijek su to bili vanjski šokovi koji su dovodili do daljeg razvoja Evrope - rekao je Merc, najavivši da će Njemačka u tom procesu aktivno prednjačiti.

- Mi, Savezna Republika Njemačka, želimo biti dio dinamične i agilne mreže suverenih država - rekao je, naglašavajući da se radi o partnerstvima s državama koje se žele držati poretka zasnovanog na pravilima.

Istakao je da je za njegovu vanjsku politiku ključno zalaganje za slobodnu trgovinu.

- Želimo slobodnu trgovinu, ne želimo carine ili želimo samo niske carine, jer iz iskustva znamo da su otvorena tržišta i slobodna trgovina pravi put ka blagostanju i sigurnosti naroda - rekao je Merc.

Na kraju je istakao važnost sporazuma s Indijom, kao i saradnje s Mercosurom, savezom južnoameričkih država Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja.