Dječak skočio s prozora škole nakon loše ocjene iz matematike

U jednoj osnovnoj školi u rumunskom primorskom gradu Mangaliji dogodio se dramatičan slučaj koji je potresao lokalnu zajednicu i pokrenuo niz istraga. Trinaestogodišnji dječak, učenik šestog razreda, skočio je s prozora učionice na prvom spratu nakon što je dobio trojku iz matematike, prenosi Observator.

Prema navodima rumunskih medija, incident se dogodio tokom velikog odmora. Dječak je, kako navode svjedoci i izvori bliski istrazi, bio vidno uznemiren i razočaran zbog lošijih ocjena u posljednjem periodu. Plašio se roditeljima saopćiti rezultate, dok njegovi školski drugovi i nastavnici ističu da ranije nije imao sukoba niti problema u školi.

Nakon pada na tlo, dječaku je odmah pružena prva pomoć na licu mjesta. Hitno je prevezen u urgentni centar, a potom u bolnicu u Mangaliji radi dodatnih pregleda. Kasnije je transportovan u veću bolnicu u Konstanci. Prema posljednjim informacijama, njegovo zdravstveno stanje je stabilno i nije životno ugrožen.

Uprava škole odmah je pokrenula internu istragu, a direktor je o slučaju obavijestio nadležne institucije. Školski psiholog obavio je razgovor s roditeljima kako bi se utvrdile tačne okolnosti i eventualni dublji razlozi dječakovog očaja. Inspektorat za obrazovanje također provodi vlastitu provjeru.

Policija je otvorila krivični predmet i vodi istragu o cijelom događaju, dok su o slučaju obaviješteni i nadležni organi za zaštitu djece.

Ovaj događaj ponovo je otvorio pitanje pritiska kojem su djeca izložena u obrazovnom sistemu, straha od loših ocjena te nedovoljne psihološke podrške učenicima. Stručnjaci upozoravaju da ekstremne reakcije na školski neuspjeh nisu rijetkost i da je nužno jačati preventivne programe mentalnog zdravlja u školama.

Roditelji, nastavnici i šira zajednica s pažnjom očekuju potpune rezultate istrage kako bi se razjasnilo šta je dovelo do ovog očajničkog čina trinaestogodišnjeg dječaka, koji je, srećom, preživio.