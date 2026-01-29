Rusija odbija prijedlog Zelenskog o prekidu vatre

Rusija je odbacila prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o prekidu vatre, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, prenosi Kyiv Post putem X-a. Izgleda da se Lavrovljeva izjava odnosi na prijedlog takozvanog energetskog primirja, koji je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ranije odbio komentirati.

Podsjetimo, ranije su se pojavila nepotvrđena izvješća da su i ruske i ukrajinske snage dobile naredbu o privremenoj obustavi napada na energetsku infrastrukturu. Informacije su se širile putem ratnih blogova i Telegram kanala, bez službene potvrde Moskve ili Kijeva, a prenio ih je Kyiv Post.

Prema tvrdnjama prokremaljskog blogera Vladimira Romanova, ruskim snagama navodno je bilo zabranjeno gađati infrastrukturne objekte širom Ukrajine, uključujući Kijev i okolicu, kao i trafostanice, termoelektrane, hidroelektrane te skladišta plina, nafte i goriva.

Zabrana je, prema tim navodima, trebala trajati do 3. februara. Istovremeno, ukrajinski kanal Supernova+ objavio je da je slična usmena naredba navodno stigla i ukrajinskim vojnicima, uz poziv da ne napadaju rusku energetsku infrastrukturu.

Ta su izvješća tada povezana s trilateralnim pregovorima održanim 23. i 24. januara u Abu Dabiju, na kojima su sudjelovale i Sjedinjene Američke Države.

Financial Times je pisao da se razgovaralo o mogućem zaustavljanju ruskih napada na ukrajinske energetske objekte u zamjenu za suzdržavanje Kijeva od udara na ruska naftna postrojenja i tankere. Ipak, pojedini ukrajinski kanali upozoravali su da konačnog dogovora nema te da bi eventualna pauza bila kratkotrajna.