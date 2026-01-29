UVEDENE NOVE SANKCIJE

Nova odluka EU: Iranska revolucionarna garda zvanično na listi terorističkih organizacija

Evropska unija stavila je ovu gardu na isti spisak na kojem se nalazi i teroristička organizacija Al Kaida

Iranska revolucionarna garda. Platforma X

M. Až.

29.1.2026

Ministri zemalja članica Evropske unije saglasili su se da blok uvrsti Iransku revolucionarnu gardu (IRGC) na spisak terorističkih organizacija, saopštila je danas šefica spoljne politike EU Kaja Kalas.

- Ministri vanjskih poslova EU upravo su preduzeli odlučujući korak označivši IRGC kao terorističku organizaciju. Svaki režim koji ubija na hiljade svojih ljudi radi na sopstvenom padu - napisala je Kalas na svom nalogu na mreži X.

Ranije danas ministri vanjskih poslova Evropske unije usvojili su nove sankcije Iranu, usmjerene na pojedince i entitete uključene u nasilno gušenje demonstracija i pružanje podrške Rusiji.

Uvođenjem sankcija IRGC, Evropska unija stavila je ovu gardu na isti spisak na kojem se nalazi i teroristička organizacija Al Kaida.

# IRAN
# IRANSKA REVOLUCIONARNA GARDA
# EU
# KAJA KALLAS
