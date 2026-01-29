Nova odluka EU: Iranska revolucionarna garda zvanično na listi terorističkih organizacija

Ministri zemalja članica Evropske unije saglasili su se da blok uvrsti Iransku revolucionarnu gardu (IRGC) na spisak terorističkih organizacija, saopštila je danas šefica spoljne politike EU Kaja Kalas.

- Ministri vanjskih poslova EU upravo su preduzeli odlučujući korak označivši IRGC kao terorističku organizaciju. Svaki režim koji ubija na hiljade svojih ljudi radi na sopstvenom padu - napisala je Kalas na svom nalogu na mreži X.

Ranije danas ministri vanjskih poslova Evropske unije usvojili su nove sankcije Iranu, usmjerene na pojedince i entitete uključene u nasilno gušenje demonstracija i pružanje podrške Rusiji.

Uvođenjem sankcija IRGC, Evropska unija stavila je ovu gardu na isti spisak na kojem se nalazi i teroristička organizacija Al Kaida.