Tramp gomila zastrašujuću vojnu silu na Bliskom istoku

Predsjednik SAD-a Donald Tramp, koji je napustio iranske demonstrante dok je režim brutalno gušio proteste, sada u tišini gomila zastrašujuću vojnu silu na Bliskom istoku. Flota predvođena nosačem aviona USS Abraham Lincoln, koja je u regiju ušla početkom sedmice, spremna je za udar ako Tramp tako odluči.

On je poručio da se armada kreće prema Iranu s "velikom moći, entuzijazmom i svrhom" te zaprijetio bombardovanjem ako Teheran ne obustavi svoj nuklearni program, piše The Telegraph.

- Sljedeći napad bit će daleko gori - upozorio je Tramp jučer, aludirajući na operaciju Ponoćni Čekić iz juna prošle godine. Tada su, nakon sedmice eskalacije zračnih sukoba između Izraela i Irana, Sjedinjene Američke Države direktno intervenirale i bombama za probijanje bunkera pogodile tri iranska nuklearna postrojenja u Fordou, Isfahanu i Natanzu.

- Pazite da se to ne ponovi - poručio je Tramp.

Udarne snage nosača Lincoln prebačene su iz Južnog kineskog mora, strateški važne regije za SAD. Premještanje resursa iz tako ključnog područja sugerira da Tramp želi demonstrirati silu uoči mogućih pregovora s iranskim režimom. Čini se da Tramp iscrpljenost iranskog režima nakon sedmica nasilnih protesta, u kojima je, prema Associated Pressu, do četvrtka poginulo najmanje 6221 osoba, koristi kao priliku da vođe prisili na denuklearizaciju.

Spremni za slamanje iranske odbrane

Oprema koja prati nosač aviona pažljivo je odabrana kako bi mogla slomiti iranske odbrambene sisteme u slučaju da Teheran odbije saradnju. Nosač prate tri razarača s navođenim projektilima klase Arleigh Burke, a uobičajeno je da se u blizini, skrivena pod vodom, nalazi i nuklearna napadačka podmornica.

Borbena grupa nosača (CSG) raspolaže s osam eskadrila, uključujući nevidljive lovce F-35, avione F/A-18 Super Hornet te letjelice za elektronsko ratovanje E-18 Growler.

Sve te sposobnosti koordinirano su korištene u nedavnoj operaciji Apsolutna Odluka, kojom je srušen režim Nikolasa Madura u Venezueli. Tada su avioni Growler ometali radare i komunikacije, dok su F-35 i F/A-18 uništavali protuzračnu odbranu, omogućivši helikopterima specijalnih snaga da bez većih poteškoća prebace komandose u zemlju.

Mogući scenarij napada

Slična operacija vjerovatno bi lako neutralizirala i iransku protuzračnu odbranu, koja se temelji na ruskim tehnologijama. Međutim, nije poznato je li Teheran uspio obnoviti svoje sisteme nakon što ih je Izrael uništio tokom 12-dnevnog rata, čime je osigurao zračnu nadmoć. SAD je taj trenutak iskoristio za bombardovanje nuklearnih postrojenja.

Iako je kopnena invazija na Iran malo vjerovatna, može se očekivati zračni napad kojim bi se testirala protuzračna odbrana prije mogućeg snažnijeg bombardovanja. Tri razarača – USS Frank E Petersen Jr, USS Michael Murphy i USS Spruance – donose u regiju i krstareće projektile Tomahawk za udare s velikih udaljenosti, koji su korišteni i u operaciji Ponoćni Čekić. Ta plovila također bi imala ključnu ulogu u odbrani američkih i savezničkih snaga od mogućeg iranskog protunapada.

Gomilanje snaga u regiji

Wall Street Journal izvijestio je da je SAD također rasporedio borbene avione F-15E u bazu u Jordanu te da u regiju premješta protuzračne sisteme Patriot i THAAD radi zaštite američkih postrojenja i partnera. "SAD ponovo gomila snage u regiji", rekao je Majkl Hana, direktor američkog programa u organizaciji International Crisis Group. "Svjedočimo ovom velikom nagomilavanju snaga."

Prema Associated Pressu, borbenoj grupi Lincoln u petak su se u Bahreinu pridružila tri manja i agilna obalna borbena broda (LCS) te dva druga razarača koja već djeluju u Perzijskom zaljevu. Centralna komanda potvrdila je i prisustvo aviona F-15E Strike Eagle, navodeći da on "povećava borbenu spremnost te promovira regionalnu sigurnost i stabilnost".

Analitičari su zabilježili i desetine američkih vojnih transportnih aviona koji lete prema regiji. Procjenjuje se da je dolazak nosača povećao američku vojnu prisutnost, koja broji oko 50.000 ljudi, za dodatnih 5700 pripadnika.

Iranske prijetnje

Dok su se američki brodovi približavali, iranske vlasti su na centralnom trgu u Teheranu otkrile ogroman mural s direktnim upozorenjem SAD-u. Prikazuje nosač aviona s uništenim lovcima, tijelima na palubi i krvlju koja se slijeva u more, formirajući pruge američke zastave.

Ali Abdollahi Aliabadi, koordinator iranske vojske i Revolucionarne garde, upozorio je da bi svaki napad na Iran pretvorio sve američke baze u regiji u "legitimne mete". Nakon Trampove prijetnje na društvenoj mreži Truth Social, Iran je poručio da će se, "ako bude prisiljen, braniti i odgovoriti kao nikada prije".

Diplomatija ili ultimatum?

Hana napominje da, iako SAD već ima brojne snage u regiji, novo gomilanje može odražavati i politička ograničenja. "Američki partneri možda ne žele da Sjedinjene Države pokreću napade s njihove teritorije", rekao je.

Dodao je da Vašingtonu tehnički nije potreban nosač aviona za napad, podsjetivši na prošlogodišnje udare izvedene podmornicama i bombarderima B-2, ali da raspoređivanje Lincolna pruža "mnogo više opcija".

Iako se činilo da je prilika za američku akciju povezanu s gušenjem protesta prošla, vojno jačanje ponovo otvara pitanje namjera Vašingtona.

- Mislim da bi bilo ludo predviđati Trampove poteze. No, jasno je da su Sjedinjene Države sada u potpuno drugačijem položaju u regiji - rekao je Hana.

- Možda je to pokušaj diplomatije. Moguće je da će uslijediti ultimatumi vezani za iranski nuklearni program, program balističkih projektila, ponašanje u regiji ili čak za unutrašnje proteste.

Dok su neke snage već na položajima, očekuje se dolazak dodatnih jedinica.

Tramp je svoje upozorenje u srijedu zaključio riječima: "Vrijeme ističe, ovo je zaista važno! Kao što sam Iranu već poručio, sklopite sporazum!"