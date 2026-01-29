Tramp: Zamolio sam Putina da prestane gađati Kijev i druge gradove, pristao je

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je njegov ruski kolega Vladimir Putin pristao na njegov zahtjev da tokom sedam dana ne napada Kijev i druge ukrajinske gradove i naselja.

- Lično sam zamolio predsjednika Putina da sedam dana ne gađa Kijev i ostale gradove i naselja - rekao je Tramp na brifingu za novinare, dodajući da se Ukrajina suočava s izuzetno niskim temperaturama.

- I pristao je. Moram vam reći, to je bilo jako lijepo - rekao je.

Američki predsjednik nije precizirao ni kada, ni na koji način je Putinu uputio ovaj zahtjev, niti od kojeg datuma bi navodno primirje trebalo stupiti na snagu. Trampove izjave uslijedile su nakon nagađanja da su Kijev i Moskva postigli dogovor o privremenoj stanci u napadima na energetsku infrastrukturu, iako ni jedna strana nije zvanično potvrdila ove tvrdnje niti se očitovala o Trampovoj izjavi.

U međuvremenu, ukrajinska ratna avijacija saopćila je da su moskovske snage tokom noći lansirale više od 100 dronova na Ukrajinu, pri čemu je zabilježeno 18 pogodaka u različitim područjima.