ZASTRAŠUJUĆA CIFRA

Izrael priznao da je tokom rata u Gazi ubijeno oko 70.000 Palestinaca

Iako je priznala broj poginulih od otprilike 70.000, izraelska vojska osporila je procjene UN-a o udjelu civilnih žrtava

Razaranja u Gazi. Fena

FENA

29.1.2026

Izraelska vojska u srijedu je objavila da je tokom rata u Pojasu Gaze ubijeno oko 70.000 Palestinaca, što je brojka koja je uglavnom u skladu s procjenama ministarstva zdravstva Gaze, koje je Izrael ranije doveo u pitanje.

Izrael je pokrenuo svoju vojnu kampanju u Gazi nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. Prema zdravstvenim vlastima Gaze, najmanje 71.662 Palestinaca ubijeno je tokom rata.

Iako je priznala broj poginulih od otprilike 70.000, izraelska vojska osporila je procjene UN-a o udjelu civilnih žrtava i saopćila je je da tokom rata nijedna zdrava osoba nije umrla od gladi.

Ministarstvo zdravstva Gaze i više međunarodnih organizacija tvrde da su velika većina poginulih bili civili. Izrael, međutim, tvrdi da su oko 25.000 ubijenih bili borci Hamasa.

U Gazi je od 10. oktobra na snazi ​​primirje postignuto uz američko posredovanje, prenosi TV mreža al-Arabiya.

# IZRAEL
# IZRAELSKA VOJSKA
# GAZA
