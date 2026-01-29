Vitkof: Mirovni sporazum o Ukrajini mogao bi biti postignut uskoro

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa Stiv Vitkof izjavio je u četvrtak da su pregovori usmjereni na okončanje rata u Ukrajini ostvarili značajan napredak te da se očekuje njihov nastavak naredne sedmice, javlja Anadolu.

- Smatramo da smo postigli veliki napredak - rekao je Vitkof tokom sjednice kabineta.

Njegove izjave uslijedile su nakon što su Rusija i Ukrajina održale konsultacije uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nova runda razgovora zakazana je za nedjelju, ponovo u glavnom gradu UAE-a, Abu Dabiju.

Vitkof je naveo da će se razgovori nastaviti za otprilike sedmicu dana, ali da se "mnogo dobrih stvari dešava" između strana koje razgovaraju o sporazumu vezanom za teritorijalna pitanja.

Dodao je da su pregovarači u velikoj mjeri završili dvije ključne komponente šireg sporazuma: sigurnosni protokol i okvir prosperiteta, koji ima za cilj podršku poslijeratnoj stabilnosti i obnovi Ukrajine.

- Imamo sporazum o sigurnosnom protokolu koji je uglavnom završen, sporazum o prosperitetu koji je u velikoj, velikoj mjeri završen. I mislim da su ljudi u Ukrajini sada puni nade i očekuju da ćemo uskoro isporučiti mirovni sporazum - dodao je.