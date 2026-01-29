TRAMPOV IZASLANIK

Vitkof: Mirovni sporazum o Ukrajini mogao bi biti postignut uskoro

Izjavio je kako očekuje nastavak pregovora naredne sedmice

Stiv Vitkof. AP

Anadolija

29.1.2026

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa Stiv Vitkof izjavio je u četvrtak da su pregovori usmjereni na okončanje rata u Ukrajini ostvarili značajan napredak te da se očekuje njihov nastavak naredne sedmice, javlja Anadolu.

- Smatramo da smo postigli veliki napredak - rekao je Vitkof tokom sjednice kabineta.

Njegove izjave uslijedile su nakon što su Rusija i Ukrajina održale konsultacije uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nova runda razgovora zakazana je za nedjelju, ponovo u glavnom gradu UAE-a, Abu Dabiju.

Vitkof je naveo da će se razgovori nastaviti za otprilike sedmicu dana, ali da se "mnogo dobrih stvari dešava" između strana koje razgovaraju o sporazumu vezanom za teritorijalna pitanja.

Dodao je da su pregovarači u velikoj mjeri završili dvije ključne komponente šireg sporazuma: sigurnosni protokol i okvir prosperiteta, koji ima za cilj podršku poslijeratnoj stabilnosti i obnovi Ukrajine.

- Imamo sporazum o sigurnosnom protokolu koji je uglavnom završen, sporazum o prosperitetu koji je u velikoj, velikoj mjeri završen. I mislim da su ljudi u Ukrajini sada puni nade i očekuju da ćemo uskoro isporučiti mirovni sporazum - dodao je.

Odvojeno, obraćajući se članovima kabineta, Tramp je rekao da je svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu poručio da sedmicu dana ne izvodi napade na ukrajinsku prijestolnicu Kijev.

- Lično sam zamolio predsjednika Putina da sedam dana ne gađa Kijev i razne gradove, i on je na to pristao - rekao je Tramp, pozivajući se na "izuzetno hladno vrijeme".

- Bilo je to vrlo lijepo. Mnogi su govorili: "Ne troši poziv, nećeš to postići." A on je to ipak uradio - dodao je Tramp.

# SAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
# STEVE WITKOFF
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.