ŠEF PENTAGONA

Američki ministar odbrane upozorio Iran, kazao da je SAD spreman djelovati

Sjedinjene Države spremne iskoristiti sve opcije kako bi spriječile Iran da teži nuklearnom oružju, rekao je Hegset

Pit Hegset. Platforma X

Anadolija

29.1.2026

Američki ministar odbrane Pete Hegset izjavio je u četvrtak da su Sjedinjene Države spremne iskoristiti "sve opcije" kako bi spriječile Iran da teži nuklearnom oružju, istovremeno naglašavajući da Vašington i dalje ostavlja prostora za diplomatski dogovor.

- Trenutno, Iranu treba osigurati sve opcije za postizanje dogovora. Ne bi trebali težiti nuklearnim sposobnostima", rekao je Hegseth na sastanku kabineta zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Tramp je u srijedu ponovio da se "masivna armada" kreće prema Iranu, izražavajući nadu da će Teheran "sjesti za pregovarački stol" i pregovarati s Vašingtonom.

Hegset je naglasio da je Pentagon spreman provesti sve direktive koje izda Tramp, signalizirajući da vojne opcije ostaju čvrsto na stolu ako diplomatija ne uspije.

- Bit ćemo spremni ispuniti sve što ovaj predsjednik očekuje od Ministarstva rata, baš kao što smo to učinili ovog mjeseca - rekao je, misleći na američko hapšenje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura 3. januara.

Iranski zvaničnici su, u međuvremenu, oštro reagirali na najnoviju prijetnju koju je iznio Tramp, dok se američka vojna flota kreće prema iranskim vodama usred eskalacije tenzija između dugogodišnjih protivnika.

