Američki ministar odbrane upozorio Iran, kazao da je SAD spreman djelovati

- Trenutno, Iranu treba osigurati sve opcije za postizanje dogovora. Ne bi trebali težiti nuklearnim sposobnostima", rekao je Hegseth na sastanku kabineta zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Američki ministar odbrane Pete Hegset izjavio je u četvrtak da su Sjedinjene Države spremne iskoristiti "sve opcije" kako bi spriječile Iran da teži nuklearnom oružju, istovremeno naglašavajući da Vašington i dalje ostavlja prostora za diplomatski dogovor.

Tramp je u srijedu ponovio da se "masivna armada" kreće prema Iranu, izražavajući nadu da će Teheran "sjesti za pregovarački stol" i pregovarati s Vašingtonom.

Hegset je naglasio da je Pentagon spreman provesti sve direktive koje izda Tramp, signalizirajući da vojne opcije ostaju čvrsto na stolu ako diplomatija ne uspije.

- Bit ćemo spremni ispuniti sve što ovaj predsjednik očekuje od Ministarstva rata, baš kao što smo to učinili ovog mjeseca - rekao je, misleći na američko hapšenje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura 3. januara.

Iranski zvaničnici su, u međuvremenu, oštro reagirali na najnoviju prijetnju koju je iznio Tramp, dok se američka vojna flota kreće prema iranskim vodama usred eskalacije tenzija između dugogodišnjih protivnika.