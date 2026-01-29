Amerikanka zvala 911 zbog provalnika pa ju ubio policajac

Bivši zamjenik šerifa u američkoj saveznoj državi Ilinois osuđen je u četvrtak na 20 godina zatvora zbog ubistva Sonje Masi, žene koja je pozvala hitnu pomoć zbog mogućeg provalnika ispred svoje kuće u Springfieldu. Šon Grejson (31) u oktobru je proglašen krivim za ubistvo drugog stepena, a sudija mu je izrekao maksimalnu moguću kaznu. U zatvoru se nalazi od podizanja optužnice, piše Associated Press.

Isprika ubice i bol porodice

Grejson se tokom izricanja presude ispričao, kazavši da bi volio da može vratiti Masi i poštedjeti njenu porodicu bola koju im je nanio.

- Te sam noći počinio brojne pogreške. Bilo je trenutaka kad sam trebao djelovati, a nisam. Zaledio sam se - rekao je.

- Donio sam grozne odluke te noći. Žao mi je.

Međutim, roditelji i dvoje djece ubijene žene, koji su tražili maksimalnu kaznu, izjavili su da su se njihovi životi drastično promijenili od ubistva. Njezino dvoje djece reklo je da su prisiljeni odrastati bez majke, dok je majka Sonje Masi kazala da živi u neprestanom strahu. Zatražili su od suca da u njezino ime zadovolji pravdu.

- Danas me strah nazvati policiju jer se bojim da ću završiti kao Sonja - rekla je njena majka Dona Masi. Kada je sudac pročitao presudu, članovi porodice glasno su uzviknuli: "Da!", nakon čega ih je sudac ukorio. Nakon ročišta, rodbina je zahvalila javnosti na podršci.

- Dvadeset godina nije dovoljno - rekla je njena kći Samer novinarima.

Kobni dolazak policije

U ranim jutarnjim satima 6. jula 2024., Masi, koja se borila s problemima mentalnog zdravlja, nazvala je hitnu pomoć jer se bojala da se ispred njene kuće u Springfildu nalazi provalnik.

Prema snimci s tjelesne kamere, Grejson i njegov kolega Doson Farli, koji nije optužen, pretražili su dvorište prije nego što su na vratima naišli na Masi. Djelovala je zbunjeno i više puta ponovila: "Molim te, Bože."

Policajci su ušli u njenu kuću, a Grejson je primijetio lonac na štednjaku i naredio Farliju da ga makne. Umjesto toga, Massey je prišla štednjaku, uzela lonac i zadirkivala Grejsona što se odmaknuo od "vruće vode koja se pari". Od tog trenutka situacija je brzo eskalirala. Masi je rekla: "Odbacujem te u ime Isusovo."

Grejson je izvukao pištolj i viknuo joj da baci lonac. Spustila ga je i sagnula se iza pulta, no tada se činilo da ga ponovno podiže. Grejson je potom zapucao u 36-godišnju samohranu majku, pogodivši je u lice. Na suđenju je svjedočio kako se bojao da će ga Masi opeći.

Presuda i posljedice slučaja

Grejsnon je bio optužen po tri tačke za ubistvo prvog stepena, za što je mogao dobiti doživotnu kaznu, no porota ga je osudila po blažoj optužbi. Zakon u Illnoisu dopušta osudu za ubistvo drugog stepena ako dokazi pokažu da je optuženik iskreno vjerovao da je u opasnosti, čak i ako je taj strah bio nerazuman.

Porodica Masibila je ogorčena odlukom porote.

- Pravosudni sistem danas je napravio upravo ono za šta je i stvoren. Nije stvoren za nas - rekla je njena rođakinja Sonta Masi nakon presude.

Ubistvo Sonje Masi otvorilo je nova pitanja o postupanju američke policije i pucnjavama na crnce u njihovim domovima. Advokat za građanska prava Ben Kramp postigao je nagodbu od 10 miliona dolara s okrugom Sangamon u ime porodice Masi.

Slučaj je pokrenuo i istragu američkog Ministarstva pravosuđa, koja je okončana dogovorom da okrug provede više obuka o deeskalaciji sukoba i prikuplja više podataka o upotrebi sile. Šerif koji je zaposlio Grejson bio je prisiljen dati ostavku.