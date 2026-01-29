UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski pozdravio najavu pauze ruskih napada: Ukrajina očekuje provedbu dogovora

Tramp je izjavio da je njegov ruski kolega Vladimir Putin pristao na njegov zahtjev da u trajanju od sedam dana ne napada Kijev i druge gradove

Volodimir Zelenski. AP

M. Až.

29.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je njegov ruski kolega Vladimir Putin pristao na njegov zahtjev da u trajanju od sedam dana ne napada Kijev i druge ukrajinske gradove i naselja.

- Lično sam zamolio predsjednika Putina da sedam dana ne gađa Kijev i ostale gradove i naselja - rekao je Tramp tokom brifinga za novinare, ističući da se Ukrajina suočava s izuzetno niskim temperaturama.

- I pristao je. Moram vam reći, to je bilo jako lijepo. Mnogi su mi rekli – nemoj trošiti vrijeme na taj poziv. Ali učinio sam to - dodao je američki predsjednik.

Nakon Trampove izjave oglasio se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je poručio da Kijev očekuje da se postignuti dogovori u potpunosti provedu na terenu.

- Važna izjava predsjednika SAD-a o mogućnosti pružanja sigurnosne zaštite Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima tokom ovog ekstremnog zimskog perioda. Opskrba električnom energijom temelj je života. Cijenimo napore naših partnera koji nam pomažu zaštititi živote. Hvala vam, predsjedniče Trampe. Naši timovi su o tome razgovarali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Očekujemo provedbu postignutih dogovora. Koraci prema deeskalaciji doprinose stvarnom napretku ka okončanju rata - napisao je Zelenski.

