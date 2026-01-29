EU zvanično stavila Rusiju na listu sponzora terorizma: Šta to znači i kakve posljedice povlači po Moskvu

Evropska unija zvanično je uvrstila Rusiju na takozvanu "crnu listu" zemalja s visokim rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma, potvrđeno je odlukom Evropske komisije objavljenom u Službenom listu Unije.

Kako je na konferenciji za novinare izjavila visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas (Kaja Kallas), ova odluka imat će direktne posljedice po poslovanje s ruskim bankama i finansijskim institucijama.

- EU je danas uvrstila Rusiju na "crnu listu" zbog rizika od pranja novca. To će usporiti i povećati troškove transakcija s ruskim bankama - rekla je Kalas.

Uvrštavanje Rusije na spisak zemalja s visokim rizikom podrazumijeva pojačan nadzor svih banaka unutar Evropske unije nad finansijskim operacijama koje su povezane s Rusijom, uključujući strožije provjere i dodatne administrativne procedure.

Kako je ranije pisao Politico, iako je međuvladina nadzorna organizacija Financial Action Task Force (FATF) nakon potpune invazije na Ukrajinu suspendovala članstvo Rusije, Moskva nije uvrštena na njihovu crnu listu zbog protivljenja zemalja BRIKS-a. Evropska unija je ranije usklađivala svoje poteze s FATF-om, ali je od 2025. godine uspostavila vlastito tijelo za borbu protiv pranja novca – Upravu za suzbijanje pranja novca (AMLA).

U međuvremenu, Evropsko vijeće je 26. januara donijelo konačnu odluku o postepenoj zabrani uvoza ruskog gasa u zemlje članice Unije. Prema dostupnim procjenama, posljednje količine ruskog gasa trebale bi napustiti evropsko tržište do 2027. godine.

Evropska unija također priprema jubilarnu 20. rundu sankcija protiv Rusije, za koju se očekuje da će biti usmjerena na dodatno ograničavanje ruskih prihoda od izvoza energenata.