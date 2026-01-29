Lavrov: Garancije neće donijeti mir ako Ukrajina ostane neprijateljski nastrojena

Rusija će prihvatiti međunarodne sigurnosne garancije za Ukrajinu samo ako bude prijateljski nastrojena prema Moskvi, izjavio je danas ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, prenosi novinska agencija Interfax.

Ruska vlada nije znala šta su Sjedinjene Amerićke Države (SAD) i Ukrajina dogovorile u vezi sa sigurnosnim garancijama, rekao je Lavrov u Moskvi.

- Međutim, ako je cilj očuvati režim na dijelu teritorije bivše Ukrajine i nastaviti koristiti taj režim kao odskočnu dasku za prijetnje Rusiji, tada...takve garancije teško mogu osigurati pouzdan mir - rekao je dugogodišnji ministar vanjskih poslova.

Moskva, kako je dodao, otvorena je za sporazume o kolektivnoj sigurnosti u regionu koji uključuju i sigurnost Rusije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je sporazum o američkim sigurnosnim garancijama za njegovu zemlju spreman.

Dogovor na američkoj strani

U Vašingtonu, državni sekretar Marko Rubio je kazao da postoji dogovor na američkoj strani, ali je dodao da sve zavisi od reakcije Rusije. U svakom slučaju, naglasio je, sigurnosne garancije mogu se primjenjivati tek nakon prestanka borbi.

Rubio je jučer u američkom Senatu izrazio zabrinutost svoje vlade u vezi sa sigurnosnim garancijama. Planirano je prisustvo evropskih trupa na terenu, rekao je, ali pošto su Evropljani previše slabi, potrebna im je snažna podrška SAD-a.

To, kako je objasnio, znači da bi potencijalno mogli biti obavezni da učestvuju u budućem sukobu.

Druga runda pregovora

U pregovaračkim rundama od novembra, SAD, Ukrajina i evropske zemlje razvile su ideju o tome kako bi mogao izgledati poslijeratni aranžman. Moskvu su obavještavali američki pregovarači.

U međuvremenu, borbe se nastavljaju punim intenzitetom. Prošlog vikenda, uz posredovanje SAD-a, predstavnici Ukrajine i Rusije ponovo su direktno razgovarali jedni s drugima prvi put nakon nekog vremena. Drugi krug, ovaj put bez SAD-a, navodno bi trebao uslijediti u nedjelju, 1. februara, u Abu Dhabiju, prenosi DPA.