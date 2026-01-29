Protesti u Nizozemskoj protiv policijskog nasilja nad muslimankama: "Ruke dalje od naših sestara"

Demonstranti su se okupili na Trgu Vredenburg u Utrehtu kako bi protestovali protiv onoga što su opisali kao rasističko policijsko nasilje, nakon što se na internetu proširio snimak na kojem se vidi policajac kako udara dvije muslimanke, šutira ih i udara policijskom palicom tokom incidenta koji se dogodio u večernjim satima 26. januara, javlja Anadolu.

Protest, održan pod sloganom "Ruke dalje od naših sestara", okupio je aktiviste i građane koji su poručili da se ovaj slučaj ne smije tretirati kao izolovan incident, već da diskriminatorno nasilje predstavlja sistemski i ponavljajući problem.

Govornici na skupu kazali su da su događaji ove sedmice bili "posljednja kap", pozvavši policijsko rukovodstvo da se izvini žrtvama i društvu te da preduzme konkretne korake kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih incidenata.

Demonstranti su također zahtijevali suspenziju policajca uključenog u incident, uzvikujući slogane poput "Nema pravde, nema mira, ne rasističkoj policiji" i "Fašistička policijo, zaustavite teror".

Nakon okupljanja u centru grada, demonstranti su krenuli u protestnu šetnju s Trga Vredenburg i nastavili protest ispred Policijske stanice Paardenveld.

U pisanom saopštenju, policija je navela da je pokrenuta istraga o incidentu te da će svi dostupni snimci s kamera biti pregledani u okviru, kako su naveli, sveobuhvatne istrage.

U saopštenju se dodaje da je jedna žena privedena zbog sumnje da je vrijeđala policijskog službenika.

Nizozemski javni servis NOS izvijestio je da je policijski portparol rekao kako su snimci koji kruže internetom izazvali snažne emocije i otvorili brojna pitanja, posebno ona vezana za rasizam.