SAD šalju veliki broj zračnih cisterni i transportnih aviona na Bliski istok: Priprema li se napad na Iran?

U proteklih 12 sati zabilježen je intenzivan zračni saobraćaj američke ratne avijacije, tokom kojeg je prebačen značajan broj transportnih aviona i zračnih cisterni iz Sjedinjenih Američkih Država ka Bliskom istoku.

Najmanje pet zračnih cisterni KC-46A odletjelo je danas prema Evropi i američkim bazama u pratnji lovačkih aviona, odakle će biti upućeni u baze američke vojske na Bliskom istoku.

Također, zabilježeno je najmanje devet preleta transportnih aviona C-17 iz baze Fort Hood u Teksasu. Prema navodima američkih blogera koji prate aktivnosti američke ratne avijacije, iz ove baze su otpremljeni sistemi protuzračne odbrane koji će se koristiti u zaštiti američkih baza na Bliskom istoku, ali i u Izraelu.

Pored ovih snaga, u bazu Al Udeid upućen je i specijalni avion E-11A BCN, koji služi kao zračna komanda za koordinaciju svih komunikacijskih mreža u složenim operacijama.

Ove jedinice samo su dio ukupne američke pomorske i zračne eskadre koja proteklih dana neprekidno stiže u baze koje okružuju Iran širom Bliskog istoka.

U posljednjim sedmicama, desetine američkih borbenih aviona, uključujući F-15, F-16, F-22 Raptor i F-35 Lightning II, pristiglo je u region. Ovakvo grupiranje predstavlja jedno od najkoncentriranijih raspoređivanja američke zračne snage u regionu u novijoj historiji.