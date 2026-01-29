Ako Amerikanci napadnu nuklearnu elektranu Bushehr u Iranu, radijacija će zahvatiti cijelu regiju

Virtuelna naučna simulacija ruskih stručnjaka pokazala je kako bi u slučaju curenja radijacije iz nuklearnog reaktora Bushehr na jugu Irana radioaktivni izotop cezij-137 mogao hipotetički doprijeti do Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omana i Saudijske Arabije.

Simulacija je provedena u sklopu studija koje imaju za cilj jačanje spremnosti i razumijevanje načina na koji se radioaktivni materijali prenose zračnim strujanjima. Prema navodima studije koju je vodio šef Instituta za nauku i međunarodnu sigurnost, model pokazuje da bi u slučaju curenja iz Bushehr reaktora mogla nastati radioaktivna oblačna masa koja bi se kretala prema susjednim zemljama.

Autori naglašavaju da se radi o naučnom alatu za procjenu potencijalnog širenja, a ne o prognozi da će nesreća zaista nastupiti. Modelirani vjetrovi u hipotetičkom scenariju usmjeravaju oblak prema jugu, ka Arapskom poluostrvu, prateći preovlađujuće obrasce strujanja zraka u regiji.

Studija ipak upozorava da bi promjene vremenskih prilika ili pojava neuobičajenih meteoroloških sistema mogle proširiti posljedice eventualnog curenja i izvan neposredne okoline nuklearnog postrojenja Bushehr.

U dokumentu se navodi da simulacije uključuju procjenu mogućih posljedica po zdravlje stanovništva. Cezij-137, kao radioaktivni izotop, u slučaju direktne i dugotrajne izloženosti može izazvati ozbiljna oštećenja zdravlja, pri čemu intenzitet efekata zavisi od apsorbirane doze zračenja i trajanja izloženosti.

Kao potencijalna ekološka posljedica zamišljenog curenja spominje se ograničena kontaminacija tla ili vode ukoliko ne bi bila poduzeta brza reakcija, a naglašava se da razmjer štete zavisi od brzine odgovora i geografskih karakteristika pogođenog područja.

Ekonomski uticaj eventualnog curenja, prema naučnim procjenama, zavisio bi od obima i trajanja, s mogućim posljedicama po sektore poput poljoprivrede i turizma ukoliko bi posljedice potrajale duže vrijeme.

Podsjeća se da je nuklearni reaktor Bushehr jedini civilni reaktor koji trenutno radi u Iranu i da se nalazi pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ističe se da se ovakve simulacije koriste za provjeru spremnosti i procjenu rizika te da ne predstavljaju neposrednu prijetnju.