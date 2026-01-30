Tramp o Starmerovoj posjeti Pekingu: "Vrlo je opasno za Veliku Britaniju da posluje s Kinom"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je za Veliku Britaniju „vrlo opasno“ poslovati s Kinom u trenutku kada britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) boravi u posjeti Pekingu s ciljem resetiranja odnosa između dvije zemlje.

Američki predsjednik reagirao je na sporazume usmjerene na jačanje poslovne saradnje i investicija između Velike Britanije i Kine, koji su objavljeni nakon sastanka Starmera s kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping) tokom trodnevne posjete Kini.

- Pa, vrlo je opasno za njih da to rade - rekao je Tramp na premijeri dokumentarca o svojoj supruzi Melaniji, odgovarajući na pitanje novinara o jačanju poslovnih veza između Velike Britanije i Kine.

Nakon Trampovih komentara, iz Downing Streeta poručeno je da je Vašington (Washington) unaprijed bio upoznat s ovom posjetom i njenim ciljevima. Također je istaknuto da bi američki predsjednik trebao lično posjetiti Kinu u aprilu.

Tramp je dodatno naglasio da je saradnja s Kinom još rizičnija za Kanadu.

- Kanada ne stoji dobro. Stoje jako loše, a ne možete gledati na Kinu kao na rješenje - kazao je.

Ranije ove sedmice Tramp je zaprijetio uvođenjem carina Kanadi ukoliko ta zemlja realizira ekonomske sporazume postignute s Kinom tokom nedavne posjete kanadskog premijera Marka Karnija (Mark Carney) Pekingu.

Starmer je ranije izjavio da su odnosi Velike Britanije i Kine na „dobrom i snažnom mjestu“ nakon razgovora sa Sijem u Velikoj vijećnici naroda u četvrtak.

- Toplo smo se angažovali i postigli pravi napredak, zapravo, jer Velika Britanija ima mnogo toga da ponudi - izjavio je.