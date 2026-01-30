Jong Un najavio velike projekte: Trećina gradova širom zemlje bit će transformirana

Sjevernokorejski lider Kim Jong Un postavio je cilj da tokom ove godine realizira velike građevinske projekte, među kojima je i izgradnja industrijskih fabrika u 20 regija širom zemlje.

Ova najava dolazi u trenutku kada se Sjeverna Koreja priprema za održavanje ključnog stranačkog kongresa.

Kako je prenijela Korejska centralna novinska agencija (KCNA), zemlja se priprema za Deveti kongres vladajuće Radničke partije, na kojem bi trebali biti utvrđeni glavni politički pravci i ciljevi za naredni period.

- Sada stojimo na početnoj liniji naše gigantske borbe za još jednu godinu, usmjerene na transformaciju regija - rekao je Kim.

On je dodao da je unapređenje životnog standarda u regijama jedno od ključnih obilježja razvoja Sjeverne Koreje.

- Javni zdravstveni objekti i rekreativni kompleksi, zajedno s regionalnim industrijskim fabrikama, bit će izgrađeni u 20 regija zemlje. To znači da će gotovo trećina gradova i okruga širom zemlje biti transformirana - naveo je.

KCNA je saopćila da je na sjednici Centralnog komiteta vladajuće Radničke partije Koreje u srijedu izabrana delegacija koja će prisustvovati Devetom kongresu, ali bez preciziranja datuma njegovog održavanja.