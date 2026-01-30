EU razmatra zabranu ulaska učesnicima ruskog rata protiv Ukrajine

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas (Kaja Kallas) izjavila je da će Evropska unija nastaviti razmatrati prijedlog o zabrani ulaska osobama koje su učestvovale u ruskom ratu protiv Ukrajine, dok su služile u ruskim oružanim snagama, naglašavajući da taj prijedlog ima široku podršku među državama članicama.
Nakon sastanka Vijeća EU, Kalas je navela da su brojne zemlje članice izrazile podršku inicijativi koju je pokrenula Estonija, ne navodeći konkretno o kojim državama je riječ.
- To predstavlja jasan sigurnosni rizik za Evropu. Složili smo se da dalje razradimo ovaj prijedlog - rekla je Kalas.
Dodala je da bi ovo pitanje moglo postati posebno aktuelno nakon završetka trenutne faze rata, te da bi Evropska unija do tada trebala imati spremne jasne i konkretne odgovore.
Još 29. januara nezvanično se saznalo da Estonija predlaže državama članicama EU da razmotre uvođenje zabrane ulaska u Šengenski prostor osobama koje su učestvovale u neprijateljstvima protiv Ukrajine, a koje su služile u sastavu ruskih oružanih snaga.
Estonski ministar vanjskih poslova Margus Cahkna (Margus Tsahkna) istakao je da osobe s takvim ratnim iskustvom predstavljaju visok rizik od moguće regrutacije od strane ruskih specijalnih službi, te da mogu predstavljati niz ozbiljnih sigurnosnih prijetnji.