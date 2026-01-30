EU razmatra zabranu ulaska učesnicima ruskog rata protiv Ukrajine

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas (Kaja Kallas) izjavila je da će Evropska unija nastaviti razmatrati prijedlog o zabrani ulaska osobama koje su učestvovale u ruskom ratu protiv Ukrajine, dok su služile u ruskim oružanim snagama, naglašavajući da taj prijedlog ima široku podršku među državama članicama.

Nakon sastanka Vijeća EU, Kalas je navela da su brojne zemlje članice izrazile podršku inicijativi koju je pokrenula Estonija, ne navodeći konkretno o kojim državama je riječ.

- To predstavlja jasan sigurnosni rizik za Evropu. Složili smo se da dalje razradimo ovaj prijedlog - rekla je Kalas.