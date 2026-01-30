Direktor FBI-ja napravio diplomatski skandal: Javno govorio o tajnoj operaciji u Meksiku

Direktor Federalnog istražnog biroa SAD-a Kaš Patel (Kash Patel) izazvao je diplomatski skandal nakon što je javno otkrio učešće agenata FBI-ja u operaciji hapšenja u Meksiku, tokom koje je uhapšen bivši olimpijac Rajan Veding (Ryan Wedding).

Hapšenje je provedeno u saradnji FBI-ja i meksičke policije, ali je uključenje američke agencije trebalo ostati tajno, budući da meksički zakoni zabranjuju djelovanje stranih agenata na teritoriji te zemlje.

Uprkos tome, Patel se odmah nakon hapšenja Vedinga oglasio na društvenim mrežama i pohvalio ulogom FBI-ja u ovoj operaciji.

- Naši timovi s preciznošću, disciplinom i potpunim profesionalizmom s našim meksičkim partnerima da uhvate Ryana Weddinga i dovedu ga pred lice pravde - napisao je Patel.

Nakon toga, meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum (Claudia Sheinbaum) pokušala je umanjiti političku štetu, s obzirom na to da je pitanje stranog uplitanja u Meksiku izuzetno osjetljivo. Ona je izjavila da nije bilo američkog učešća u operaciji te da su aktivnosti američkih agenata u Meksiku strogo ograničene zakonom.

- Neću ulaziti u raspravu s direktorom FBI-ja, niti želim da dođe do sukoba. Ono što su oni, američke vlasti, rekli meksičkim vlastima jeste da je riječ o dobrovoljnoj predaji - rekla je Sheinbaum na konferenciji za novinare.

Sheinbaum je ukazala i na fotografiju koju je Veding objavio na svom Instagram profilu, a koja je, prema njenim riječima, nastala u američkoj ambasadi u Meksiku, uz poruku da se sam predao.

Međutim, Vedingov advokat Entoni Kolombo (Anthony Colombo) osporio je takvu verziju događaja, navodeći da su njegovog klijenta lisicama vezali agenti FBI-ja i potom ga prevezli u saveznu državu Kaliforniju.