Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U NJUJORKU

Lažno se predstavio kao FBI agent: Muškarac uhapšen nakon što je pokušao osloboditi Luiđija Manđonea iz zatvora

Luiđi Manđone se u oba sudska procesa izjasnio da nije kriv

Manđone: Ubio Tompsona. AP

A. O.

30.1.2026

Muškarac iz Minesote uhapšen je u Njujorku nakon što se lažno predstavljao kao agent Federalnog istražnog biroa (FBI) te pokušao ishoditi oslobađanje Luiđija Manđonea (Luigi Mangione), optuženog za ubistvo izvršnog direktora najveće američke kompanije za zdravstveno osiguranje Junajted heltker (UnitedHealthcare), Brajana Tompsona (Brian Thompson).

Riječ je o Marku Andersonu (Mark Anderson), 36-godišnjaku koji je priveden u Metropolitanskom pritvorskom centru u Bruklinu (Metropolitan Detention Center, Brooklyn), gdje je smješten i Manđone.

Sudski nalog 

Kako navodi policija, Anderson je zatvorskim službenicima rekao da je agent FBI-ja te da posjeduje sudski nalog, navodno potpisan od strane sudije, kojim se odobrava puštanje određenog pritvorenika, a policijski izvor je potvrdio da se radi upravo o Manđoneu.

Sumnje su dodatno porasle nakon što su službenici zatražili službene akreditacije. Anderson im je, prema navodima, pokazao isključivo vozačku dozvolu savezne države Minesote, tvrdeći pritom da kod sebe ima oružje.

Prilikom pretresa njegove torbe pronađeni su viljuška za roštilj i okrugla čelična oštrica nalik rezaču za pizzu.

Policija je saopćila da je Anderson u Njujork doputovao iz Minesote, a da je prethodno radio u jednoj piceriji nakon što mu je propala ranija poslovna prilika.

"Lažno oslobađanje"

Ovaj pokušaj lažnog oslobađanja Manđonea dogodio se svega nekoliko sati nakon što je Tužilaštvo okruga Menhetn (Manhattan) uputilo pismo sudiji Gregoriju Karu (Gregory Carr), koji vodi ovaj predmet, tražeći da se suđenje zakaže za 1. juli.

Manđone bi se već u petak trebao pojaviti pred sudom na statusnoj konferenciji u okviru svog saveznog postupka.

Sutkinja Margaret Garnet (Margaret Garnett) uskoro bi trebala donijeti odluku o tome hoće li tužiocima biti dopušteno da zatraže smrtnu kaznu, kao i o tome hoće li određeni dokazi biti prihvaćeni u postupku.

Luiđi Manđone se u oba sudska procesa izjasnio da nije kriv.

# FBI
# MUŠKARAC
# BRIAN THOMPSON
# LUIGI MANGIONE
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.