Premijer Španije odgovorio Masku na kritike zbog davanja papira migrantima: Mars može čekati, humanost ne može

Američki milijarder Ilon Mask (Elon Musk) često na svom profilu na društvenoj mreži X, koja je u njegovom vlasništvu, kritikuje evropske zemlje zbog "masovnih migracija", a sada mu je stigao i odgovor od premijera Španije Pedra Sančeza (Pedra Sancheza).

Mask je na X-u podijelio objavu u kojoj žestoko kritikuje Španiju zbog odluke da 500.000 migranata dobije legalni status.

Sančez je ubrzo odgovorio na Maskovu objavu i spomenuo njegov dugogodišnji san o kojem najčešće priča u javnosti.

- Mars može čekati, ali humanost ne može - kratko je napisao Sančez u odgovoru koji je ubrzo postao viralan.