Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

EVROPSKI LIDER

Premijer Španije odgovorio Masku na kritike zbog davanja papira migrantima: Mars može čekati, humanost ne može

Sančez je ubrzo odgovorio na Maskovu objavu i spomenuo njegov dugogodišnji san o kojem najčešće priča u javnosti

Pedro Sančez. Screenshot

Dž. M.

30.1.2026

Američki milijarder Ilon Mask (Elon Musk) često na svom profilu na društvenoj mreži X, koja je u njegovom vlasništvu, kritikuje evropske zemlje zbog "masovnih migracija", a sada mu je stigao i odgovor od premijera Španije Pedra Sančeza (Pedra Sancheza).

Mask je na X-u podijelio objavu u kojoj žestoko kritikuje Španiju zbog odluke da 500.000 migranata dobije legalni status.

Sančez je ubrzo odgovorio na Maskovu objavu i spomenuo njegov dugogodišnji san o kojem najčešće priča u javnosti.

- Mars može čekati, ali humanost ne može - kratko je napisao Sančez u odgovoru koji je ubrzo postao viralan.

Inače, vrijedi istaći da je Sančez jedan od rijetkih evropskih lidera koji je stao uz migrante, bez obzira na česte napade drugih političara koji se identifikuju s radikalnom desnicom.

Čak i neki lideri iz stranaka koje pripadaju političkoj ljevici su promijenili stav prema migracijama pod javnim pritiskom, ali je Sančez ostao pri svojim stavovima, što pokazuje i ovaj potez.

S druge strane, Mask najčešće na svom profilu kritikuje stanje u evropskim državama, a većinu problema na Starom kontinentu povezuje s migrantima.

# MIGRANTI
# PEDRO SANCHEZ
# ELON MUSK
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.