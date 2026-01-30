Zašto je Muris presudio Adnanu kobne noći: "Bio je zaista dobar čovjek"

Muris Koko (Coco, 45), koji je optužen za ubistvo Adnana Asića iz 2022. godine, pojavio se ove sedmice pred Okružnim sudom u Blančardstaunu (Blanchardstownu), u Irskoj, gdje mu je uručena tzv. „knjiga dokaza“ pred njegovo predstojeće suđenje.

Sutkinja Ejna Klensi (Áine) uputila je optuženog na Centralni krivični sud, pred kojim će se voditi glavni postupak.

Ubistvo 2022. godine

Muris Koko tereti se da je 22. oktobra 2022. godine, u ulici Old Navan Road u Dablinu, usmrtio Adnana Asića (60), koji je u Irskoj živio više od 30 godina.

Prema dostupnim informacijama, Asić je kobne noći prisustvovao događaju u oblasti “Blanchardstown Shopping Centre”, nakon čega je nešto poslije 2:15 sati ujutru krenuo kući.

Ubrzo je pronađen s teškim tjelesnim povredama i prevezen u bolnicu “Connolly Memorial”, gdje je, uprkos naporima ljekara, proglašen mrtvim.

Policijska istraga

Irska policija je odmah pokrenula istragu ubistva. U okviru postupka, 7. januara 2025. godine jedan muškarac je ispitan, ali je pušten bez podizanja optužnice, dok je predmet pripreman za Direkciju za javno tužilaštvo (DPP).

Mediji navode da je istraga trajala duže vrijeme zbog složenosti slučaja i prikupljanja dokaza.

Porodica traži pravdu

O brutalnom ubistvu ranije je govorio i Ahmet D., jedini živi rođak ubijenog Adnana Asića, koji je pomagao policiji tokom istrage.

- Ja sam očajan, on nije zaslužio da umre na takav način - rekao je Ahmet D. za irske medije.

Dodao je da ga i danas proganja način na koji je njegov rođak ubijen, te da traži pravdu za njegovu smrt.

Život u Irskoj

Ahmet D. je ispričao da su obojica napustili Bosnu i Hercegovinu tokom 1990-ih godina, te da su kao izbjeglice stigli u Irsku, gdje su se nastanili u Dablinu.

- Adnan je došao poslije mene. Bio je zaista dobar čovjek. Nije imao porodicu, ni ženu ni djecu. Imao je samo mene. Bio je takav da mrava ne bi zgazio - prisjetio se njegov rođak.

Dodao je da su kobne noći bili na istom događaju, ali da nisu zajedno krenuli kući.