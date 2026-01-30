DRAMA U EVROPSKOJ ZEMLJI

Otkriveni novi detalji nakon što je procurio skandalozni snimak na kojem policajac tuče dvije žene sa hidžabom

M. P.

30.1.2026

Nakon što se internetom proširila snimka na kojoj se vidi policajac kako udara dvije muslimanke, šutira ih i udara policijskom palicom tokom incidenta koji se dogodio u večernjim satima 26. januara otriveni su novi detalji ovog skandala.

Nizozemski javni servis NOS izvijestio je da je policijski glasnogovornik rekao kako su snimke koje kruže internetom izazvale snažne emocije i otvorila brojna pitanja, osobito ona vezana uz rasizam.

- Jedva mogu gledati, ali moram podijeliti. Dvije medicinske sestre se posvađaju s rasistom na željezničkom kolodvoru u Utrehtu, nakon čega dolazi policija, a policajac naređuje medicinskim sestrama da napuste kolodvor - navedeno je u opisu objave na X-u.

Dalje se dodaje:

- Kad medicinska sestra uloži prigovor dok se već udaljava (kao što se vidi na videu), policajac je hvata za ruku, sa svime u ruci, i agresivno je vuče sa sobom. Kad druga medicinska sestra slijedi policajca kako bi snimala - bez da joj smeta, sprječava je ili išta vičući - policajac se okreće i udara je nogom, nakon čega je policajac počinje tući palicama. Ako ovo nije očito pretjerana policijska akcija, šta je onda? - upitao je korisnik društvene mreže X.

- Kombinacija čiste mržnje prema islamu i kukavičluka, jer čim vide žene, odjednom imaju hrabrosti. Kukavice. Nikada ne bismo vidjeli takvu reakciju da se radilo o oskudno odjevenoj Nizozemki.

Neka jedna stvar bude jasna: ako ste musliman prisutan na nečemu ovakvom, nemojte činiti ono što je ovaj snimatelj ili drugi učinili, već učinite ono što morate ili se potpuno prestanite nazivati ​​muškarcem, navodi se u opisu videa koji je osvanuo na društvenim mrežama - navodi se u objavi na X-u.

