Misteriozni sastanak: Netanjahu razgovarao o mogućem američkom napadu na Iran

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) održao je u četvrtak u zapadnom Jerusalemu dramatičan sastanak sa visokim savjetnicima i zvaničnicima odbrambenih institucija.

Zvanično je saopšteno da je tema razgovora bila "povjerljiva", ali medijski izvještaji ukazuju da je fokus bio na potencijalnom američkom vojnom napadu na Iran.

Prema pisanju lista The Times of Israel, izraelski zvaničnici smatraju da bi eventualni napad Sjedinjenih Američkih Država (SAD) bio ograničenog karaktera. Procjena Tel Aviva je da američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) dijeli stav kako manji udar ne bi doveo do kolapsa iranske vlade, zbog čega bi primarne mete bile nuklearni program Irana i postrojenja za proizvodnju projektila.

Uprkos procjenama o ograničenom intenzitetu američkog napada, izraelski sigurnosni vrh očekuje da bi Teheran u tom slučaju direktno ciljao Izrael. Izvori navode da se Tel Aviv već priprema za takav scenario, uz obećanje "silovitog odgovora" na svaku provokaciju.

Državna televizija KAN javlja da je izraelska vojska (IDF) već podigla nivo borbene gotovosti, pojačavajući odbrambene i ofanzivne pripreme nakon posljednjih izjava iz Vašingtona.