Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HITAN SUSRET

Misteriozni sastanak: Netanjahu razgovarao o mogućem američkom napadu na Iran

Ovaj korak je poduzet kako bi se ojačala vojna i sigurnosna koordinacija između Vašingtona i Tel Aviva, izjavio je neimenovani izraelski zvaničnik

Benjamin Netanjahu. AP

A. O.

30.1.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) održao je u četvrtak u zapadnom Jerusalemu dramatičan sastanak sa visokim savjetnicima i zvaničnicima odbrambenih institucija.

Zvanično je saopšteno da je tema razgovora bila "povjerljiva", ali medijski izvještaji ukazuju da je fokus bio na potencijalnom američkom vojnom napadu na Iran.

Prema pisanju lista The Times of Israel, izraelski zvaničnici smatraju da bi eventualni napad Sjedinjenih Američkih Država (SAD) bio ograničenog karaktera. Procjena Tel Aviva je da američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) dijeli stav kako manji udar ne bi doveo do kolapsa iranske vlade, zbog čega bi primarne mete bile nuklearni program Irana i postrojenja za proizvodnju projektila.

Uprkos procjenama o ograničenom intenzitetu američkog napada, izraelski sigurnosni vrh očekuje da bi Teheran u tom slučaju direktno ciljao Izrael. Izvori navode da se Tel Aviv već priprema za takav scenario, uz obećanje "silovitog odgovora" na svaku provokaciju.

Državna televizija KAN javlja da je izraelska vojska (IDF) već podigla nivo borbene gotovosti, pojačavajući odbrambene i ofanzivne pripreme nakon posljednjih izjava iz Vašingtona.

Napetost dodatno pojačava informacija da je američki ratni brod pristao u južnu izraelsku luku Eilat. Ovaj potez je dio šireg plana jačanja američkog vojnog prisustva u regionu.

- Ovaj korak je poduzet kako bi se ojačala vojna i sigurnosna koordinacija između Vašingtona (Washingtona) i Tel Aviva - izjavio je neimenovani izraelski zvaničnik.

Visoki američki zvaničnik potvrdio je da se očekuje da Tramp izda naredbu za napad čim svi vojni resursi upućeni u regiju stignu na svoja odredišta. Pitanje Irana bilo je centralna tema i redovnog sedmičnog sastanka vojnog vrha u Tel Avivu, što potvrđuje da se regija nalazi u stanju visoke pripravnosti.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# SAD
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (16)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.