Dobio 2,4 miliona na lutriji, pa uložio u proizvodnju droge: Britanski penzioner (80) obrnuo 288 miliona funti

Osamdesetogodišnji dobitnik 2,4 miliona funti na nacionalnoj lutriji Džon Erik Spibi (John Eric Spiby) osuđen je na 16 godina i šest mjeseci zatvora zbog vođenja operacije proizvodnje i distribucije lažnih tableta vrijedne do 288 miliona funti blizu Wigana.

Proizvodnja droge

Sud u Boltonu je saslušao kako je Džon Erik Spibi, 80, predvodio operaciju proizvodnje droge čija se vrijednost procjenjuje na do 288 miliona funti, a koja je bila organizovana u njegovom "mirnom, ruralnom" domu u blizini Wigana. Uprkos dobitku od 2,4 miliona funti na nacionalnoj lutriji 2010. godine, bio je uključen u preplavljivanje regije milionima tableta lažno predstavljenih kao diazepam.

Na suđenju pred krunskim sudom u Boltonu Spibi je negirao bilo kakvo znanje o zavjeri, ali ga je porota proglasila krivim za udruživanje radi proizvodnje droga klase C i udruživanje radi distribucije droga klase C. Također je proglašen krivim za dva slučaja posjedovanja vatrenog oružja, posjedovanje municije i ometanje pravde, nakon čega je osuđen na kaznu zatvora od 16 godina i šest mjeseci.

Prema navodima tužilaštva, u sklopu operacije su se proizvodile tablete koje su izgledale kao diazepam, lijek poznat i kao Valium, koji djeluje na smirenje nervnog sistema i koristi se za liječenje anksioznosti, mišićnih grčeva, napada i simptoma odvikavanja od alkohola. Sud je čuo da je Spibi"obezbijedio prostorije i pomogao u prilagođavanju prostora te kupovini mašina" vrijednih na hiljade funti za proizvodnju tih tableta.

Kriminalna grupa

Sudija Clarke KC je prilikom izricanja presude u utorak rekao Spibiju: "Uprkos dobitku na lutriji, nastavili ste da vodite kriminalni život i nakon godina u kojima biste uobičajeno bili u penziji." Spibi je opisan kao vođa organizovane kriminalne grupe koja je na "industrijskom nivou" proizvodila drogu i raspolagala vatrenim oružjem.

Osim njega, osuđena su još trojica muškaraca, uključujući njegovog sina Džona Kolina Spibija (Johna Colina Spibyja), starog 37 godina, Lija Drurija (Leeja Druryja), starog 45 godina, i Kaluma Doriana (Calluma Doriana), starog 35 godina. Policija je saopćila da su svi bili dio iste grupe koja je bila odgovorna za proizvodnju lažnih pilula velikog obima.

Krunskom sudu u Boltonu je predstavljena i prepiska iz grupnog chata u kojoj se navodi da se Spibi stariji hvalio porukom: "Elon i Džef (Jeff) najbolje da paze leđa." Tužiteljica Ema Klark (Emma Clarke) navela je da su muškarci bili uključeni u proizvodnju krivotvorenih tableta čija je ulična vrijednost mogla doseći i do 288 miliona funti.