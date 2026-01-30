Dobio 2,4 miliona na lutriji, pa uložio u proizvodnju droge: Britanski penzioner (80) obrnuo 288 miliona funti

LAŽNE TABLETE

Dž. M.

30.1.2026

Osamdesetogodišnji dobitnik 2,4 miliona funti na nacionalnoj lutriji Džon Erik Spibi (John Eric Spiby) osuđen je na 16 godina i šest mjeseci zatvora zbog vođenja operacije proizvodnje i distribucije lažnih tableta vrijedne do 288 miliona funti blizu Wigana.

Sud u Boltonu je saslušao kako je Džon Erik Spibi, 80, predvodio operaciju proizvodnje droge čija se vrijednost procjenjuje na do 288 miliona funti, a koja je bila organizovana u njegovom "mirnom, ruralnom" domu u blizini Wigana. Uprkos dobitku od 2,4 miliona funti na nacionalnoj lutriji 2010. godine, bio je uključen u preplavljivanje regije milionima tableta lažno predstavljenih kao diazepam.

Na suđenju pred krunskim sudom u Boltonu Spibi je negirao bilo kakvo znanje o zavjeri, ali ga je porota proglasila krivim za udruživanje radi proizvodnje droga klase C i udruživanje radi distribucije droga klase C. Također je proglašen krivim za dva slučaja posjedovanja vatrenog oružja, posjedovanje municije i ometanje pravde, nakon čega je osuđen na kaznu zatvora od 16 godina i šest mjeseci.

Prema navodima tužilaštva, u sklopu operacije su se proizvodile tablete koje su izgledale kao diazepam, lijek poznat i kao Valium, koji djeluje na smirenje nervnog sistema i koristi se za liječenje anksioznosti, mišićnih grčeva, napada i simptoma odvikavanja od alkohola. Sud je čuo da je Spibi"obezbijedio prostorije i pomogao u prilagođavanju prostora te kupovini mašina" vrijednih na hiljade funti za proizvodnju tih tableta.

Sudija Clarke KC je prilikom izricanja presude u utorak rekao Spibiju: "Uprkos dobitku na lutriji, nastavili ste da vodite kriminalni život i nakon godina u kojima biste uobičajeno bili u penziji." Spibi je opisan kao vođa organizovane kriminalne grupe koja je na "industrijskom nivou" proizvodila drogu i raspolagala vatrenim oružjem.

Osim njega, osuđena su još trojica muškaraca, uključujući njegovog sina Džona Kolina Spibija (Johna Colina Spibyja), starog 37 godina, Lija Drurija (Leeja Druryja), starog 45 godina, i Kaluma Doriana (Calluma Doriana), starog 35 godina. Policija je saopćila da su svi bili dio iste grupe koja je bila odgovorna za proizvodnju lažnih pilula velikog obima.

Krunskom sudu u Boltonu je predstavljena i prepiska iz grupnog chata u kojoj se navodi da se Spibi stariji hvalio porukom: "Elon i Džef (Jeff) najbolje da paze leđa." Tužiteljica Ema Klark (Emma Clarke) navela je da su muškarci bili uključeni u proizvodnju krivotvorenih tableta čija je ulična vrijednost mogla doseći i do 288 miliona funti.

