Građani pomogli u hapšenju seksualnog prijestupnika, 18 godina se nalazio u bjekstvu

Dž. M.

30.1.2026

Muškarac iz Poljske, čiji identitet Europol nije otkrio, uhapšen je u Francuskoj. On se zbog seksualnih prijestupa nalazio u bjekstvu od 2008. godine.

Kako je objašnjeno, do njegovog hapšenja je došlo nakon što je na stranici "EU Most Wanted" objavljeno da se za njim traga.

Nakon 18 godina, muškarac je uhapšen u La Cavalerieu, na jugu Francuske, nakon što su primljene informacije od javnosti nakon njegove objave na platformi.

Bjegunac je bio jedna od osoba predstavljenih u zajedničkoj kampanji Europola i ENFAST-a s ciljem angažovanja građana u pomaganju u lociranju najtraženijih kriminalaca u Evropi.

Kampanja, čiji je moto bio "Pomozite nam da ih pronađemo", privukla je skoro 200.000 posjetilaca namjenske web stranice.

Informacije su poslane anonimno, a ukazivali su na to da se osumnjičeni možda krije u Francuskoj. Obavještajni podaci su provjereni i na osnovu njih je preduzeto djelovanje kroz blisku saradnju između poljskih i francuskih vlasti.

Osumnjičeni trenutno čeka izručenje Poljskoj.

