BIZARNA KOMPARACIJA

Dodik: "Ako Grenland ima pravo na samoopredjeljenje, ima ga i Republika Srpska"

Vrijeme je da ozbiljno razmotrimo ujedinjeni front — i vlasti i opozicije — kako bismo pokrenuli izlazak iz Dejtonskog sporazuma, poručio je

Milorad Dodik. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

30.1.2026

Lider SNSD-a Milorad Dodik oglasio se na društvenoj mreži X nakon posjete Grenlandu, poručivši da Republika Srpska ima isto pravo na samoopredjeljenje kao i Grenland.

- Ako generalni sekretar UN-a potvrđuje da Grenland ima pravo na samoopredjeljenje, onda isto pravo ima i Republika Srpska.

Tokom naše posjete Izraelu, delegacija je uspješno potvrdila pravo Republike Srpske na samoopredjeljenje.

Suočeni smo s političkim protivnicima u Sarajevu i među zapadnim elitama. Vrijeme je da ozbiljno razmotrimo ujedinjeni front — i vlasti i opozicije — kako bismo pokrenuli izlazak iz Dejtonskog sporazuma. To je neophodan korak na putu ka samoopredjeljenju.

