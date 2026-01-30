Dodik: "Ako Grenland ima pravo na samoopredjeljenje, ima ga i Republika Srpska"

Lider SNSD-a Milorad Dodik oglasio se na društvenoj mreži X nakon posjete Grenlandu, poručivši da Republika Srpska ima isto pravo na samoopredjeljenje kao i Grenland.
BIZARNA KOMPARACIJA
Vrijeme je da ozbiljno razmotrimo ujedinjeni front — i vlasti i opozicije — kako bismo pokrenuli izlazak iz Dejtonskog sporazuma, poručio je
Milorad Dodik.
- Ako generalni sekretar UN-a potvrđuje da Grenland ima pravo na samoopredjeljenje, onda isto pravo ima i Republika Srpska.
Tokom naše posjete Izraelu, delegacija je uspješno potvrdila pravo Republike Srpske na samoopredjeljenje.
Suočeni smo s političkim protivnicima u Sarajevu i među zapadnim elitama. Vrijeme je da ozbiljno razmotrimo ujedinjeni front — i vlasti i opozicije — kako bismo pokrenuli izlazak iz Dejtonskog sporazuma. To je neophodan korak na putu ka samoopredjeljenju.
