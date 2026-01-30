Aragči: Nema planiranih razgovora sa SAD, Iran spreman za pregovore, ali i za rat

Iran je u petak potvrdio posvećenost regionalnom miru i diplomatiji, istovremeno hvaleći stav Turske uslijed stalnih sigurnosnih izazova i izraelskih napada na Gazu, javlja Anadolu.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom u Istanbulu, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči rekao je da Teheran pridaje veliki značaj svom partnerstvu s Ankarom, posebno u svjetlu nedavnih regionalnih događaja.

Rekao je da je posjeta uslijedila kao odgovor na Fidanovo ranije putovanje u Teheran u novembru, te da su Turska i Iran u redovnom kontaktu zbog zajedničkih interesa i zabrinutosti.

- Samo u posljednjih jednu ili dvije sedmice, vodili smo gotovo svakodnevne telefonske razgovore - napomenuo je, dodajući:

- Turska nije samo susjed, već i prijatelj, a susjedi će uvijek biti naš prioritet. Turska i Iran su uvijek stajali jedni uz druge i u teškim i u lakim vremenima - rekao je Aragči.

Dodao je da su bilateralni odnosi utemeljeni na "bratstvu i prijateljstvu".

Rekao je da Teheran visoko cijeni pristup Turske da drži diplomatske kanale otvorenima i izrazio je spremnost da dodatno unaprijedi saradnju s Turskom kada je to potrebno.

Aragči je zahvalio turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoanu, turskoj vladi i Fidanu na njihovim porukama solidarnosti nakon onoga što je opisao kao nedavne "terorističke napade" u Iranu, rekavši da su incidenti "jasno režirani od strane elemenata povezanih s Izraelom".

Gaza

Govoreći o ratu u Gazi, rekao je da Iran cijeni napore Turske da pruži humanitarnu pomoć i promoviše mir.

- Zahvaljujemo predsjedniku Erdoanu i Hakanu Fidanu na njihovoj aktivnoj ulozi i podršci Palestini - rekao je.

Naglasio je važnost islamskog jedinstva i rekao da zemlje u regiji moraju surađivati ​​kako bi okončale nasilje.

- Svjesni smo da oni koji žele destabilizirati ovu regiju koriste haos u Gazi kako bi opravdali šire ciljeve. Ne smijemo im dozvoliti da uspiju - podvukao je.

Govoreći o širim regionalnim pitanjima, Aragči je upozorio na stranu intervenciju.

- Nelegitimno miješanje vanjskih aktera, posebno zavjere izraelskog režima, imaju za cilj destabilizaciju regije - rekao je, naglašavajući da "islamske zemlje moraju djelovati u jedinstvu".

Podvukao je da je regionalna sigurnost nedjeljiva, rekavši: "Protivimo se svakoj akciji koja bi mogla destabilizirati mir i sigurnost."

Aragči je napomenuo i da bi novi rat u regiji ugrozio sve zemlje, pozivajući na racionalan pristup kako bi se izbjegla šira eskalacija.

Otkako je Izrael pokrenuo napad na Pojas Gaze u oktobru 2023. godine, došlo je do naglog porasta racija, hapšenja i napada na Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.

Prema podacima zvaničnih palestinskih institucija, izraelski doseljenici su samo u 2025. godini izvršili 4.723 napada na Palestince i njihovu imovinu širom Zapadne obale. U tim napadima je ubijeno najmanje 14 Palestinaca.

"Mirni" nuklearni program

Komentarišući iranski nuklearni program, Aragči je ponovio da on ostaje miran.

- Nikada nismo tražili nuklearno oružje - rekao je, dodajući da Iran ostaje otvoren za poštene diplomatske procese.

Naglasio je da Iran nema problema s diplomatijom, ali je rekao da "pregovori ne smiju početi prijetnjama".

- Ako jedna strana nametne svoje zahtjeve prije nego što pregovori uopće počnu, onda to više nisu pregovori - rekao je.

Naglasio je da se "rezultati bilo kakvih pregovora trebaju odrediti za stolom, a ne unaprijed".

Upozorio je da "Iran neće ulaziti ni u kakve pregovore koji se vode pod pritiskom ili prisilom".

Nema planiranih razgovora sa SAD-om

Aragči je rekao da trenutno ne postoje konkretni planovi ili vremenski okviri za razgovore sa američkim zvaničnicima.

- Iako je SAD više puta zatražio pregovore putem raznih posrednika, neophodni preduslovi i temelji nisu ispunjeni - rekao je.

Objasnio je da svaki diplomatski proces mora biti zasnovan na jasnim sporazumima o njegovom sadržaju, formatu i metodi.

Ova pitanja, dodao je, opširno su razmatrana sa Fidanom i nastavit će razmatranja ​​sa Turskom i drugim regionalnim partnerima.

"Nadamo se da ćemo uskoro postići zajednički okvir koji može dovesti do časnog i dostojanstvenog procesa pregovora", rekao je.

Spremni za pregovore, spremni za rat

Govoreći o stavu Vašingtona, Aragči je kritikovao ono što je nazvao "jasnim kontradikcijama" u američkom pristupu.

- S jedne strane, oni iznose prijetnje, a s druge strane pozivaju na razgovore. To je nedosljedno - rekao je.

Podsjetio je na vojnu eskalaciju prošlog juna, opisujući je kao "neuspjeh" za SAD.

- Ako žele ponoviti to iskustvo, ishod će biti isti. Neće postići nijedan od svojih ciljeva - rekao je Aragči.

- Iran je spreman za pregovore, ali i za rat - upozorio je.

- U stvari, sada smo spremniji nego prije junskih napada. Ako se ponovo suočimo s agresijom, naš odgovor će biti jednako snažan i odlučan.

Upozorio je da ako SAD direktno uđe u bilo koji novi sukob, posljedice bi mogle biti mnogo teže, potencijalno se proširiti izvan bilateralne konfrontacije.

- Ovo je priroda rata - rekao je.

- Oni koji žele uvući regiju u rat velikih razmjera ne smiju se dozvoliti da dostignu svoj cilj.

Ove primjedbe dolaze u trenutku kada su se tenzije između Teherana i Vašingtona posljednjih sedmica pojačale, nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trampa da se "masivna armada" kreće prema Iranu, uz njegov poziv Teheranu da "sjedne za pregovarački stol".

Iranski zvaničnici upozorili su da bi svaki američki napad izazvao "brz i sveobuhvatan" odgovor, istovremeno ponavljajući da Teheran ostaje otvoren za razgovore samo pod onim što opisuje kao "poštene, uravnotežene i neprisilne uslove".

Nacionalna sigurnost Irana

O iranskom odbrambenom stavu, Aragči je rekao da Teheranove raketne sposobnosti i odbrambeni sistemi nisu i nikada neće biti predmet pregovora.

- Nijedna zemlja ne pregovara o vlastitoj sigurnosti. Sigurnost iranskog naroda nije ničija stvar - rekao je.

- Iran će održavati i jačati svoje odbrambene sposobnosti koliko god je potrebno da zaštiti zemlju.

O Siriji, Iraku i Libanu, Aragčhi je rekao da Iran podržava suverenitet i inkluzivno upravljanje te je pozvao na okončanje okupacije u Siriji.

U vezi s Libanom, naglasio je važnost nacionalnog dijaloga među svim stranama.

Također je kritikovao potez EU da Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) označi kao terorističku grupu, nazivajući to "strateškom pogrešnom procjenom".

Aragči je dodao da su dvije strane također razgovarale o načinima jačanja ekonomske saradnje i uklanjanja postojećih prepreka trgovini.