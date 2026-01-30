Hakan Fidan: Turska se protivi vojnoj akciji protiv Irana

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u petak da se Ankara protivi bilo kakvoj vojnoj intervenciji protiv Irana i podržava mirno, unutrašnje rješavanje problema zemlje od strane vlastitog naroda, javlja Anadolu.

- Rekli smo našim kolegama u svakoj prilici da smo protiv vojne intervencije usmjerene na Iran - rekao je Fidan, govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem u Istanbulu.

- Nadamo se da će unutrašnja pitanja Irana biti riješena mirnim putem od strane iranskog naroda bez ikakve vanjske intervencije - dodao je.

Ove izjave su uslijedile nakon sastanka dvojice ministara vanjskih poslova održanog u petak u Istanbulu.

Tenzije između Teherana i Vašingtona su eskalirale posljednjih sedmica, nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trampa da se "masivna armada" kreće prema Iranu, uz njegov poziv Teheranu da "sjedne za pregovarački sto".

Iranski zvaničnici upozorili su da bi svaki američki napad izazvao "brz i sveobuhvatan" odgovor, istovremeno ponavljajući da Teheran ostaje otvoren za razgovore samo pod onim što opisuje kao "pravedne, uravnotežene i neprisilne uslove".

Regionalno vlasništvo nad rješenjima

Ministar vanjskih poslova je rekao i da su regionalna i bilateralna pitanja detaljno razmatrana tokom sastanka, naglašavajući da stabilnost i sigurnost u regiji ostaju među ključnim prioritetima turske vanjske politike.

- Osiguranje stabilnosti i sigurnosti naše regije jedan je od temeljnih prioriteta naše vanjske politike. Uvijek smo se zalagali da se regionalni problemi rješavaju kroz osjećaj regionalnog vlasništva.

Napomenuo je da Turska provodi svoju politiku na Bliskom istoku, Balkanu i Južnom Kavkazu u potpunosti u skladu s ovim principom.

Fidan je također naglasio da su mir i prosperitet susjednog Irana od velikog značaja ne samo za Tursku već i za širu regiju.

Turski ministar je rekao da se dešavanja u Iranu pomno prate.

- Željeli bismo još jednom izraziti našu duboku tugu zbog gubitka života tokom protesta i izraziti saučešće iranskom narodu. Ohrabrujuće je što su se incidenti uglavnom smirili. Nadamo se da će mir biti trajan.

Pregovori i diplomatija

- Pregovori bi također utrli put ukidanju sankcija Iranu i integraciji Irana u međunarodni ekonomski sistem. Ovi koraci bi donijeli značajne dobitke svim stranama. U ovoj fazi, odnose treba normalizovati na osnovu novog sporazuma - rekao je Fidan.

Ponovio je da je Turska, predvođena predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoaanom, dosljedno svim kolegama prenosila svoje protivljenje bilo kakvoj vojnoj intervenciji protiv Irana.

Podsjećajući da je predsjednik Erdoan ranije danas razgovarao s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškianom, Fidan je rekao: "Još jednom ponavljamo odavde da smo protiv pribjegavanja vojnim opcijama za rješavanje problema. Ne vjerujemo da bi to bilo učinkovito. Zalažemo se za pregovore i diplomatiju. Ono što se dogodilo u Siriji, Iraku, Afganistanu i Gazi ostaje svježe u našim sjećanjima. Dok još uvijek pokušavamo zacijeliti rane iz prošlosti, otvaranje nove rane u našoj regiji ne bi koristilo nikome."

Ističući da zemlje u regiji traže mir, stabilnost i spokoj, Fidan je rekao da se stoga sve strane pozivaju za pregovarački stol.

Dodao je da bi odvojeno rješavanje problema nakon što pregovori počnu olakšalo postizanje rješenja.

Politika Izraela

Fidan je rekao da je svom iranskom kolegi Abbasu Araghchiju ponovio da je Turska spremna pružiti svu potrebnu podršku za rješavanje problema mirnim putem.

- Istovremeno, primjećujemo da Izrael pokušava nagovoriti SAD da izvedu vojni napad na Iran. Ovi napori Izraela imaju potencijal da ozbiljno oštete ionako krhku stabilnost našeg regiona. Nadamo se da će američka administracija djelovati razborito i da neće dozvoliti da se to dogodi. Izrael mora prekinuti svoju destabilizirajuću politiku u regionu - rekao je.

Najnoviji događaji u vezi s Gazom

Fidan je također rekao da su tokom sastanka razgovarali o nedavnim događajima u vezi s Gazom.

- Danas je pred nama hitno pitanje ublažavanje patnje naše braće i sestara u Gazi i da im se omogući da s nadom gledaju u budućnost. Druga faza mirovnog plana za Gazu je započela. Naša zemlja je dala ozbiljan doprinos postizanju prekida vatre u Gazi. Nastavit ćemo aktivno igrati ulogu i u sljedećoj fazi - rekao je.

Podsjećajući da je Turska dio mehanizama Odbora za mir, Fidan je dodao: "Također ću učestvovati u radu Izvršnog odbora Gaze kako bih podržao Nacionalni odbor za upravu Gaze i napore visokog predstavnika."

Fidan je iznio ključne ciljeve Turske u vezi s Gazom, navodeći:

- Gazom moraju upravljati stanovnici Gaze. Granice Gaze ne smiju se mijenjati. Obnova u Gazi mora se provesti za stanovnike Gaze, na osnovu potreba i budućnosti naroda Gaze. Kao Turska, preuzimamo odgovornost i poduzimamo inicijativu na osnovu ovih principa.