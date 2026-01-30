Peskov: Na zahtjev Trampa, Rusija neće napadati Ukrajinu do nedjelje

Rusija je pristala da se uzdrži od napada na Ukrajinu do 1. februara, na zahtjev predsjednika Bijele kuće Donalda Trampa, saopćio je portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.

- Da, postojao je lični apel predsjednika Trampa u kojem je zatražio od predsjednika Putina da se uzdrži od napada na Kijev sedmicu dana, do 1. februara, dok se stvaraju povoljni uslovi za pregovore - rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li Moskva podržava inicijativu Vašingtona.

Peskov je, također, naglasio da Putin nije nikoga pozvao niti ponudio sastanak s predsjednikom Ukrajine.

- Zelenski je zatražio sastanak i, zapravo, Zelenski je inicirao taj susret. Kao odgovor na to, predsjednik Putin mu je rekao da jesmo spremni, ali isključivo u Moskvi - pojasnio je portparol Kremlja.

Komentarišući izjavu Kijeva da nisu spremni na kompromise kada je riječ o Donbasu i Zaporiškoj nuklearnoj elektrani, Peskov je naveo da dinamika na frontu govori sama za sebe.

U petak i subotu u Abu Dabiju održan je prvi sastanak trilateralne radne grupe o sigurnosnim pitanjima, uz učešće predstavnika Moskve, Kijeva i Vašingtona. Iza zatvorenih vrata strane su razgovarale o otvorenim pitanjima u američkom mirovnom planu.

Novi sastanak zakazan je za 1. februar. Prema riječima državnog sekretara Marka Rubija, sastanak će biti bilateralni, ali se Sjedinjene Američke Države mogu uključiti.

Prema navodima stranih medija, američka inicijativa u početku je uključivala prepuštanje cijelog Donbasa kontroli Moskve, njegovo priznanje, kao i priznanje Krima kao ruskih teritorija, zamrzavanje većeg dijela linije razdvajanja u Zaporiškoj i Hersonskoj oblasti, smanjenje broja Oružanih snaga Ukrajine za polovinu te zabranu raspoređivanja stranih trupa i oružja dugog dometa u Ukrajini.