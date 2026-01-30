Tramp tvrdi da je Putin pristao na sedmicu bez napada, ali iz Moskve stižu drugačije informacije

Nejasnoće oko vremena i obima navodnog dogovora pojavile su se nakon što su dvije strane iznijele različite verzije. Peskov je izjavio da je Tramp zamolio Putina da se suzdrži od napada samo na Kijev do 1. februara "kako bi se stvorili povoljni uslovi za pregovore“, što je u suprotnosti sa širim obimom dogovora na koji se pozvao američki predsjednik.

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da je od Vladimira Putina dobio obećanje o sedmicu dana obustave napada na Kijev i druge ukrajinske gradove, iz Moskve su stigle proturječne informacije. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov danas je rekao da je od Rusije zatraženo da se suzdrži od napada isključivo na Kijev, i to samo do nedjelje 1. februara, prenosi Kyiv Independent .

- Lično sam zamolio predsjednika Putina da sedmicu dana ne puca na Kijev, te na gradove i naselja. I pristao je na to. I moram vam reći, bilo je to vrlo lijepo - rekao je Tramp tokom sjednice vlade, naglašavajući da se Ukrajina suočava sa ekstremno niskim temperaturama.

Zelenski: To je prilika, a ne sporazum

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je novinarima da "nije bilo direktnog dijaloga" niti službenog sporazuma sa Rusijom o prekidu vatre u energetskom sektoru, dodavši da je inicijativa potekla od Trampa. Zelenski je to nazvao "prilikom, a ne sporazumom".

- Ako je Rusija primila signal američke strane na isti način kao i mi, onda ćemo zasigurno vidjeti neki rezultat i moći ćemo ga ocijeniti. Tu nema nikakvih tajni - rekao je Zelenski. Dodao je da ako Rusija ne bude napadala ukrajinski energetski sektor, Ukrajina neće napadati ruski.

- U svakom slučaju, želimo okončati rat i spremni smo na korake deeskalacije. Ako nas Rusija ne bude napadala, nećemo ni mi preduzimati odgovarajuće korake - poručio je.

Zelenski je zahvalio Trampu, nazivajući njegove izjave "važnom porukom" o mogućnosti osiguravanja bezbjednosti za Kijev i druge gradove tokom izuzetno hladne zime.

Potvrdio je da su ukrajinski i američki timovi o tome razgovarali tokom nedavnih trilateralnih razgovora sa Rusijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Napajanje električnom energijom temelj je života. Cijenimo napore naših partnera da nam pomognu zaštititi živote - izjavio je Zelenski.

Napadi se nastavljaju u Ukrajini

Uprkos razgovorima o primirju, ruski napadi su se nastavili. Sinoć, u prvoj noći nakon Trampove objave, Rusija je lansirala 111 bespilotnih letjelica različitih tipova i jednu balističku raketu. Iako nije bilo izvještaja o pogođenoj energetskoj infrastrukturi, lokalne vlasti su iznijele da je tog dana u ruskim vazdušnim napadima širom zemlje ubijeno šest civila, a 20 ih je povrijeđeno.

U noći 27. januara, Rusija je izvela masovan napad na energetsku infrastrukturu i stambene zgrade u Odesi, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, a desetine su povrijeđene.

Predsjednik Zelenski izjavio je da Rusija preusmjerava svoje napade na logističke ciljeve, ali i da se nastavljaju napadi dronovima na "obična stambena područja u gradovima". Kao primjer naveo je balistički udar u Harkovskoj oblasti koji je oštetio skladišta civilnog proizvodnog pogona te napad dronom na stambenu zgradu u Zaporožju, gdje je povrijeđena najmanje jedna osoba.

Usred temperatura ispod nule i najhladnije zime od početka invazije, ukrajinski gradovi, uključujući Kijev, bore se sa obnovom napajanja strujom, grejanjem i vodom.

Posljednji masovni ruski napad na glavni grad dogodio se u noći 24. januara, kada je 80% Kijeva ostalo bez struje.

Od prvog velikog napada na infrastrukturu 9. januara, više od 6.000 stambenih zgrada bilo je bez grijanja.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvestio je da su do 30. januara radnici uspjeli značajno popraviti stanje, no situacija ostaje teška.