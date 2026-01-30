Gutereš: Ujedinjenim nacijama prijeti neizbježan finansijski kolaps

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš (António Guterres) upozorio je države članice da se ta organizacija suočava s opasnošću od "neizbježnog finansijskog kolapsa", ukazujući na neplaćene članarine i budžetsko pravilo prema kojem UN mora vratiti sav neutrošeni novac, piše Reuters.

- Kriza se produžava, ugrožava provođenje programa i dovodi nas u opasnost od finansijskog kolapsa, a situacija će se u skoroj budućnosti dodatno pogoršati - naveo je generalni sekretar u pismu koje je 28. januara uputio ambasadorima država članica.

Ujedinjene nacije suočavaju se s ozbiljnom finansijskom krizom nakon što su Sjedinjene Američke Države, kao najveći donator tog globalnog tijela, smanjile dobrovoljno finansiranje agencija UN-a, te odbile izvršiti obavezna plaćanja u redovni i mirovni budžet organizacije.

U pismu je Gutereš naveo da su "odluke o nepoštivanju procijenjenih doprinosa, kojima se finansira veći dio odobrenog redovnog budžeta, sada i formalno objavljene". Nije precizirao na koju državu ili države se to odnosi, dok glasnogovornik UN-a u tom trenutku nije bio dostupan za komentar.

- Ili sve države članice u potpunosti i na vrijeme ispunjavaju svoje obaveze plaćanja, ili države članice moraju temeljito revidirati finansijska pravila UN-a kako bi se spriječio neizbježan finansijski kolaps - upozorio je Gutereš, dodajući da bi organizaciji novac mogao ponestati već do jula.