Objavljuju se milioni dokumenata iz slučaja Epstin

Američko Ministarstvo pravosuđa završilo je pregled obimne dokumentacije povezane s Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein) i tokom današnjeg dana započinje njenu objavu, potvrdio je zamjenik glavnog državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche).

Na konferenciji za medije održanoj u 11 sati po lokalnom vremenu, Blanš je iznio detalje o razmjerama objave.

- Danas objavljujemo više od tri miliona stranica, uključujući više od 2.000 videosnimaka i ukupno 180.000 fotografija. To znači da je Ministarstvo, u skladu sa zakonom, pripremilo za objavu približno tri i po miliona stranica - izjavio je.

Objava ove dokumentacije trebala bi okončati višemjesečne tenzije između Ministarstva pravosuđa, saveznih sudija i dijela kongresnih zastupnika oko pitanja treba li i na koji način objaviti više od milion dokumenata iz istrage protiv Epstina, koji je bio optužen za organiziranje lanca seksualnog iskorištavanja.

Hoće li objava utišati kritičare?

Ipak, ostaje neizvjesno hoće li ova objava utišati kritike javnosti koje traju već godinu dana. Kritičari tvrde da Ministarstvo pravosuđa, kao ni sama Pem Bondi (Pam Bondi), nisu ispunili ranija obećanja o potpunoj transparentnosti istrage o Epstinovom navodnom lancu trgovine ljudima.

Slučaj Epstin opterećuje Ministarstvo pravosuđa još od februara prošle godine, kada je Bondi izjavila da se dugo spominjana "lista klijenata" nalazi na njenom stolu i čeka pregled. Ministarstvo je kasnije saopćilo da se Bondi pogrešno izrazila te da je uopćeno govorila o dokumentima iz Epstinovog predmeta.

Saga o "listi klijenata" i novi zakon

Nekoliko mjeseci kasnije, Ministarstvo pravosuđa i FBI objavili su memorandum u kojem su potvrdili da je Epstin počinio samoubistvo, naveli da ne postoje dokazi o postojanju takozvane liste klijenata te se distancirali od obećanja koje je Bondi ranije dala o objavi istražnih spisa.

Taj memorandum izazvao je oštre reakcije s obje strane političkog spektra i na kraju doveo do usvajanja novog zakona o transparentnosti u Kongresu.