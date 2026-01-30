SDP žestoko kritikovao Komšića, on im poručio: Njihov stav je koristan koliko i Bećirovićevo glasanje za Krišto

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić reagovao je povodom oštrog saopćenja SDP-a u kojem su optužili lidera DF-a da nastavlja raniju praksu rušenja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

U kratkoj reakciji Komšić je izjavio:

- Ovaj SDP-ov stav koristan je za BiH taman toliko koliko je bilo korisno Bećirovićevo glasanje za Borjanu Krišto kao predsjedavajuću Vijeća ministara!"

Saopćenje SDP-a

Podsjetimo, u saopćenju za medije SDP je naveo da posljednji postupci Željka Komšića potvrđuju da je DF produžena ruka SDA u rušenju državnih institucija, jer odbijanjem potpisa na odluku Predsjedništva BiH sprečava vraćanje rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH u ustavne okvire.

SDP podsjeća da je još 2016. godine Bakir Izetbegović, kao predsjedavajući Predsjedništva BiH, glasao "za" i potpisao odluku o izbacivanju međunarodnih članova iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Ističe se da je tom odlukom direktno prekršen Aneks 8 Dejtonskog sporazuma, kojim su propisani sastav i način odlučivanja Komisije.

- Pozivamo Željka Komšića da prestane sa blokadom potpisivanja odluke kojom se Komisija po prvi put vraća u zakonske okvire, te se onemogućuje dalje blokada njenog rada od strane kadrova SNSD-a. S obzirom da je izvjesno da su odluke nepotpune, antidejtonske Komisije od 2016. godine do danas neustavne, pozivamo na hitno vraćanje u okvire zakona ovog tijela od iznimne važnosti za afirmaciju bosanskohercegovačkog državnog identiteta i kulture - zaključak je SDP-ovog oglašavanja.

Ukidanje mogućnosti veta

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je izglasalo odluku kojom se ukida mogućnost veta u Komisiji za nacionalne spomenike i vraćanju stranih članova, koji su udaljeni još 2016. godine. Nasuprot mišljenju Sekretarijata, bivši sudija Milan Blagojević smatra da se odluka ne mora donijeti konsenzusom.

U prijedlogu Odluke o komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, kojeg je podnio Denis Bećirović i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo glasovima Bećirovića i Željka Komšića, a kojeg Komšić još uvijek nije potpisao, između ostalog definiše se da je komisija je sastavljena od pet članova, dva člana iz FBiH, jedan član iz RS-a i dva člana koje nominira generalni direktor Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvjetu, nauku i kulturu (UNESCO), a imenuje Predsjedništvo BiH.