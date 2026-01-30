Nakon objavljivanja dokumenata o Epstinu: Ministarstvo pravde tvrdi da nema dokaza protiv Trampa

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država danas je objavilo više od 3,5 miliona stranica dokumenata, oko 2.000 videosnimaka i 180.000 fotografija u okviru nove serije materijala povezanih sa slučajem osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein).

Zamjenik državnog tužioca Tod Blanš (Todd Blanche) izjavio je za Fox News Digital da u objavljenim komunikacijama nema dokaza koji bi teretili predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

- Ni u jednoj od ovih komunikacija, čak i kada se maksimalno trudio da ocrni predsjednika Donalda Trampa, Epstin nije sugerirao da je predsjednik Donald Tramp učinio bilo šta krivično ili da je imao bilo kakav neprikladan kontakt s bilo kojom od žrtava - rekao je Blanš.

- Tokom naše istrage zaplijenili smo godine i godine Epstinovih ličnih e-mailova. Riječ je o komunikacijama sa stotinama i stotinama pojedinaca u kojima se raspravlja o intimnim detaljima iz Epstinovog i tuđih života - dodao je Blanš u izjavi za Fox News Digital.

Konferencija za novinare

Blanš je na konferenciji za novinare naveo da objavljeni materijal obuhvata i pornografske videosnimke i fotografije koje nije nužno snimio sam Epstin ili njegovi saradnici, prenosi NBC News.

Prema njegovim riječima, dokumenti sadrže velike količine komercijalne pornografije i snimaka zaplijenjenih s Epstinovih uređaja, koje on lično nije napravio.

Blanš je, međutim, dodao da se čini kako je dio fotografija ipak snimio sam Epstin ili osobe iz njegovog najbližeg okruženja.

Fox News Digital je u petak ujutro prvi došao do novo deklasificiranih e-mailova iz slučaja Epstin.

Novi zapisi u kojima se spominje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država uglavnom prikazuju Epstina kako izražava prezir prema Trampu i kritizira ga tokom njegovog prvog predsjedničkog mandata.

Prepiska između Volfa i Epstina

Jedan e-mail koji je pregledao Fox News Digital datira iz marta 2016. godine i predstavlja prepisku između Epstina i autora i novinara Majkla Volfa (Michael Wolff). U toj poruci Volf ohrabruje Epstina da osmisli "trenutni kontra-narativ" kao odgovor na knjigu Džejmsa Patersona (James Patterson) o njemu, "Filthy Rich: A Powerful Billionaire, the Sex Scandal that Undid Him, and All the Justice that Money Can Buy".

- Zaista ti je potreban trenutni kontra-narativ u odnosu na knjigu - napisao je Volf.

- Vjerujem da Tramp nudi idealnu priliku. To je šansa da se priča prebaci na nešto drugo, a da u isto vrijeme tebi omogući da sam uokviriš vlastitu priču.

- Također, to što ćeš postati antitrampovac daje ti određeno političko pokriće koje sada definitivno nemaš - dodao je.

U drugom e-mailu, iz januara 2019. godine, Epstin piše Volfu: "Naravno da je znao za djevojke jer je tražio od Gislejn (Maksvel, Epstinove saradnice, op. aut.) da prestane."

U još jednom e-mailu iz februara 2019. godine, Epstin navodi da je jedna žena, čije je ime skriveno, radila u Mar-a-Lagu i da je "Tramp to znao i dolazio je kod mene kući mnogo puta tokom tog perioda".

- Nikada nije dobio masažu - napisao je Epstin.

U nastavku prepiske, Epstin razmatra i poslovni aranžman koji uključuje Trampa, a odnosi se na prijatelja koji je imao "finansijske poteškoće s domovima za potpomognuto stanovanje".

U još jednom e-mailu Volfu iz januara 2018. godine, Epstin se žali na predsjednika, navodeći da "ne prima savjete" te da "njegova djeca imaju malo iskustva i lošu procjenu".

- Postoje ogromna neslaganja u vezi s njegovom stvarnom neto vrijednošću - napisao je Epstin. "Puna transparentnost bi to jasno pokazala."

U istom periodu Epstin nastavlja ismijavati Trampa, nazivajući ga "glupavi Donald" i "dementni Donald", te kritizira njegove finansije, poslovne akvizicije i odnos s Deutsche Bankom.

U međuvremenu, u e-mailovima razmijenjenim između Epstina i Tomasa Landona (Thomas Landon) iz The New York Timesa u januaru 2018. godine, Landon pita da li je Epstin i dalje u kontaktu s Volfom, autorom knjige "Fire and Fury" o Trampu.

- Da - odgovorio je Epstin.

Landon je potom napisao: "Moram reći da djeluje i zvuči sve neuravnoteženije. Jesi li u iskušenju da povučeš nešto novca s tržišta?"

- Ne. Ali nema sumnje da je Donaldova izjava blesava - odgovorio je Epstin, ne precizirajući na koju Trampovu izjavu se odnosi. "Rana demencija?"

Landon mu je uzvratio: "Ti budi sudija. Zar nije bilo vremena kada je barem završavao rečenice?"

- Ne, uvijek je bio glup - zaključio je Epstin.