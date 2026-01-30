Tramp: Blizu smo dogovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da vjeruje kako je postizanje dogovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine blizu.

Govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu u Vašingtonu, Tramp je, kako navodi Reuters, rekao da smatra da se dvije strane približavaju postizanju sporazuma, ali nije iznio dodatne detalje o mogućem dogovoru.

Američki predsjednik je također kazao da se pregovori između Rusije i Ukrajine mogu voditi i bez učešća specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), kao ni njegovog zeta Džareda Kušnera (Jared Kushner), nagovještavajući mogućnost drugačijeg formata razgovora o okončanju sukoba.