Bijes i očaj šire se Kubom nakon Trampove prijetnje carinama za snabdjevače naftom

Kako se vijest počela širiti Havanom i šire, ljutnja i tjeskoba su proključali zbog odluke koja će samo otežati život Kubancima koji se već bore s povećanjem američkih sankcija.

Masovni nestanci struje na Kubi zatekli su građane, koji su se danas probudili nesvjesni da je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio uvođenjem carina svakoj zemlji koja prodaje ili opskrbljuje naftom ovaj karipski otok.

Za Trampa je rekao da se ponaša kao "šerifa svijeta" te da se osjeća kao da živi na Divljem zapadu, gdje je sve dopušteno.

Nakon što je Tramp jučer objavio vijest, opisao je Kubu kao naciju koja propada i rekao da "izgleda da je to nešto što jednostavno neće moći preživjeti".

Alfonso, koji je proživio tešku ekonomsku depresiju 90-ih poznatu kao "Posebno razdoblje" nakon smanjenja sovjetske pomoći, kazao je da je trenutna situacija na Kubi još gora, s obzirom na velike nestanke struje, nedostatak osnovnih dobara i oskudicu goriva.

- Jedino što nedostaje na Kubi je da počnu padati bombe - dodao je, javlja AP.